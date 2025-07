Iga Świątek pokonała Danielle Collins! Świetny występ w meczu z podtekstami!

Na żywo Iga Świątek - Danielle Collins Kiedy gra Iga Świątek z Clarą Tauson w 4. rundzie Wimbledonu? IGA ŚWIĄTEK W ŚWIETNYM STYLU POKONAŁA DANIELLE COLLINS 6:2, 6:3 JAZDA!!!!!!!!!!!!!!!!! 40-15 Piłki meczowe! 30-15 Błąd Collins 15-15 Po returnie Igi piłka zawadziła o taśmę i wyszła na aut 15-0 Iga głębokim returnem wymusiła błąd rywalki 6:2, 5:3 Gem Świątek. Iga teraz świetnie serwowała. Gem do zera 40-0 Pewny smecz Igi. Wcześniej znów był dobry serwis 30-0 Znów dobry serwis Igi a po chwili pewny bekhend w otwarty kort 15-0 Mocny serwis Igi na ciało rywalki. Często tak serwuje dzisiaj 6:2, 4:3 Gem Collins. Amerykanka wygrała go szybko i do zera. Łapie kontakt 0-40 Znów dobry serwis Collins a po chwili jej pewny smecz po koźle 0-30 A teraz dobry serwis Amerykanki 0-15 Dobry forhend Collins 6:2, 4:2 Gem Świątek. Na koniec bardzo niecelny return Collins. 40-15 Teraz błąd Igi. Miała otwarty kort, ale popsuła drive-volleya 40-0 As serwisowy i okrzyk "JAZDA!" 30-0 Polka wymusiła błąd Amerykanki 15-0 Szybka wymiana przez środek. W końcu Collins uderzyła w siatkę 6:2, 3:2 Gem Collins. Amerykanka grała teraz agresywnie i solidnie 15-40 Za długi return Igi 15-30 Autowy bekhend Polki 15-15 Collins odpowiada efektownym forhendem wzdłuż linii 15-0 Kapitalny return Igi 6:2, 3:1 Gem Świątek. Iga wygrała go do zera 40-0 Skuteczna akcja Igi przy siatce 30-0 Po krótszej piłce zagranej przez Collins Iga ruszyła do przodu i pewnie skończyła punkt 15-0 Po dobrym returnie Collins miała inicjatywę, ale zagrała w siatkę 6:2, 2:1 Gem Collins. Długi gem, walka na przewagi. Iga nie wykorzystała szans na przełamanie. Amerykanka wybroniła się Przewaga Collins. Precyzyjny serwis Amerykanki Równowaga. Świetny bekhend Igi wzdłuż linii Przewaga Collins. Autowy lob Świątek 40-40 Szkoda tego błędu... Autowy bekhend Polki, spory aut 40-30 Dobry serwis Amerykanki do środka 40-15 Ale błąd Collins! Miała otwarty kort, ale fatalnie przestrzeliła 30-15 Return Igi w siatkę 30-0 Autowy forhend Amerykanki 15-0 Zabójcza kontra Igi! Piękne minięcie po crossie 6:2, 2:0 Gem Świątek. Iga przegrywała 15-30, ale opanowała sytuację 40-30 As serwisowy Igi i bojowy okrzyk "JAZDA!" 30-30 Znów serwis Igi na ciało rywalki, która returnowała w siatkę 15-30 Po przypadkowym returnie Collins piłka odbiła się tuż za siatką. Zaskoczona Iga odegrała w aut 15-15 Iga odegrała za końcową linię po agresywnym returnie Collins 15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec Iga bekhendem wzdłuż linii wymusiła błąd rywalki 6:2, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema podwójny błąd serwisowy Collins 40-15 Iga trafiła w końcową linię i wymusiła błąd rywalki. Są breakpointy 30-15 Return Polki w siatkę tym razem 30-0 Dobry return Igi i błąd Collins 15-0 Błąd Amerykanki, bekhend w siatkę Początek drugiego seta. Serwuje Collins Iga's serving up a treat on Centre Court



The No.8 seed takes the first set 6-2 🇵🇱#Wimbledon pic.twitter.com/CzEbYXqpm1 — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2025 Trwa przerwa toaletowa. Iga czeka aż rywalka wróci na kort 6-2 !!!! ONE MORE IGA 🤍🙏🏻 pic.twitter.com/p9NMtrfkqL — Lisa 🧚🏻‍♀️ (@lisa_talking_) July 5, 2025 6:2 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka na koniec znów zaserwowała mocno na ciało rywalki. Pierwszy set dla naszej gwiazdy 40-15 Znów dobry serwis Igi na ciało rywalki. Są piłki setowe 30-15 Agresywny return Collins. Iga odegrała w siatkę 30-0 Collins znów upadła na kort. Iga spokojnie skończyła punkt 15-0 Iga ładnie przegoniła rywalkę po korcie. W końcu zagrała forhend po crossie z dużą rotacją 5:2 Gem Collins. Amerykanka na koniec gema zaserwowała asa 30-40 Amerykanka zagrywając z bekhendu poślizgnęła się i zagrała w aut 15-40 Świetny bekhend Igi po crossie 0-40 Dobry serwis Amerykanki do środka 0-30 Błąd Polki. Chciała przyśpieszyć z bekhendu, ale uderzyła w siatkę 0-15 5:1 Gem Świątek. Jazda Iga! Polka obroniła dwa breakpointy, świetnie serwując w krytycznym momencie Przewaga Świątek. Duży aut po forhendzie Collins 40-40 Świetny serwis Igi do środka 30-40 Polka trafiła w linię przy drugim serwisie 15-40 Po dobrym returnie Collins Iga odegrała w siatkę. Broni breakpointów 15-30 Świetny serwis na ciało rywalki 0-30 Autowy forhend Polki po głębokim returnie Amerykanki 0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 4:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga znów przełamuje podanie Collins! JAZDA! Na koniec błąd Amerykanki 40-30 Iga dobrze się broniła i doczekała się błędu Collins. Jest breakpoint 30-30 Podwójny błąd serwisowy tenisistki z Florydy 15-30 Autowy return Polki. Rywalka zaryzykowała przy drugim podaniu 15-15 Amerykanka miała inicjatywę, ale zagrała mocno w siatkę 0-15 Autowy bekhend Igi 3:1 Gem Świątek. Uffff.... Na koniec minimalnie niecelny return Collins. Iga odskakuje rywalce po trudnym gemie serwisowym Przewaga Świątek. Mocny serwis Igi Równowaga. Wymiana forhend na forhend. W końcu Iga zagrała w siatkę Przewaga Świątek. Iga wywierała presję i w końcu skończyła punkt pewnym forhendem 40-40 Dobry serwis Igi. Otworzyła sobie kort i łatwo skończyła punkt 30-40 Polka pod presją zagrała w siatkę i broni breakpointa 30-30 Bardzo dobry pierwszy serwis Świątek 15-30 Niestety błąd Igi. Za długi bekhend 15-15 Dobry serwis Igi na ciało rywalki. Odegrała ramą rakiety 0-15 Świetny return Collins 2:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Piąty breakpoint już przez Igę wykorzystany. Amerykanka popełniła błąd po returnie Polki 40-30 As serwisowy Collins 40-15 Dobry return Igi. Wymusiła błąd rywalki i są znów breakpointy 30-15 Iga walczyła w defensywie, ale rywalka skończyła punkt mocnym wolejem 30-0 Długa wymiana. Na koniec mocny forhend Polki po crossie 15-0 Podwójny błąd serwisowy Collins 1:1 Gem Świątek. Iga obroniła podanie. Na koniec return Collins w siatkę 40-30 Autowy return Collins 30-30 Najpierw mocny return Collins. Iga jeszcze odegrała, ale Amerykanka poprawiła mocnym bekhendem 30-15 Zaskakujący bekhend Polki 15-15 Dobry pierwszy serwis Igi 0-15 Świetny return Amerykanki 0:1 Gem Collins. Iga prowadziła 40-0 i miała trzy breakpointy, ale rywalka wygrała pięć kolejnych punktów Przewaga Collins. As serwisowy Amerykanki 40-40 Dobry serwis Amerykanki. Było 40-0... 40-30 Świetny bekhend Collins wzdłuż linii 40-15 Collins trafiła w linię przy drugim podaniu 40-0 Autowy forhend Amerykanki. Są breakpointy 30-0 Iga dobrym bekhendem wymusiła błąd Collins 15-0 Po dobrym returnie Igi rywalka uderzyła w siatkę GRAMY! Serwuje Danielle Collins Za chwilę początek spotkania Serwis i return będą dzisiaj kluczowe. W tym meczu raczej nie będzie dużo długich wymian W loży królewskiej siedzi Billie Jean King, tenisowa legenda Trwa już rozgrzewka Losowanie wygrała Collins i wybrała serwis. Zatem Amerykanka zacznie Polka i Amerykanka właśnie pojawiły się na korcie Iga Świątek i Danielle Collins czekają już w korytarzu Ważna wiadomość! Dach na Korcie Centralnym jest właśnie odsuwany. To raczej dobra wiadomość dla Igi Świątek Sinner pokonał Martineza. Iga Świątek pojawi się na korcie ok. godz. 16.55 Sinner już bardzo blisko zwycięstwa. A na lepszą w meczu Iga Świątek - Danielle Collins czeka już Clara Tauson. Dunka w świetnym stylu ograła 7:6, 6:3 Jelenę Rybakinę Sinner prowadzi już z Martinezem 6:1, 6:3 Za nami już pierwszy set meczu Sinner -Martinez. Włoch wygrał go szybko 6:1. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek Trwa już mecz Sinner - Martinez. Po tym spotkaniu na korcie wyjdzie Iga Świątek. Grają również potencjalne rywalki Polki w 4. rundzie - Rybakina i Tauson Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Danielle Collins w 4. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania ok. godz. 16.30, po zakończeniu meczu Sinner - Martinez.

Iga Świątek i Danielle Collins zagrają ze sobą już po raz dziesiąty. Bilans tej rywalizacji to 7-2 dla Polki, ale ostatnio górą była Amerykanka, która pokonała Polkę 6:1, 7:5 w Rzymie. Wcześniej panie zmierzyły się w czasie igrzysk w Paryżu i po tym spotkaniu tenisistka z Florydy najpierw przy siatce a potem w strefie wywiadów zaatakowała Polkę, zarzucając jej, że jest fałszywa i sztuczna. Na początku tego sezonu przed finałem United Cup Polska - USA w czasie tradycyjnej wymiany uścisków dłoni Collins demonstracyjnie odwróciła wzrok, a po chwili zrobiła wymowną minę. Na dodatek swym zachowaniem przechwala się potem na Instagramie! "Nie wiem, czy zauważyliście... Nowy rok, ale ja wciąż taka sama" - komentowała.

Teraz Iga Świątek i Danielle Collins znów się spotkają. W czasie konferencji prasowej po meczu z Caty McNally (5:7, 6:2, 6:1) Polka została zapytana o Amerykankę i o to, jakim wyzwaniem będzie dla niej to spotkanie. Była liderka rankingu wyraźnie starała się skupić na tenisowych aspektach. - Nie oglądałam tutaj żadnych jej meczów, więc będę musiała się przygotować taktycznie - stwierdziła Iga Świątek, a zapytana o to, jak opisałaby Danielle Collins na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń, odparła krótko i z kamienną twarzą: - Cóż, płaska gra, zawodniczka grająca z linii końcowej, solidny serwis i lubi być proaktywna oraz agresywna.

W drugiej części konferencji prasowej Igi Świątek, kiedy z naszą tenisistką rozmawiali polscy dziennikarze, padło pytanie, czy spodziewa się, że istotną rolę będą odgrywały aspekty psychologiczne i mentalne. I czy Amerykanka będzie próbowała wypracować sobie przewagę na tym polu.

- Jedynie na igrzyskach była sytuacja, gdzie dostałam piłką i miałam wrażenie, że to było trochę celowe, ale to nie ma totalnie znaczenia. We wszystkich meczach, które rozegrałyśmy, ta z nas wygrywała, która grała lepiej. Myślę, że trzeba po prostu skoncentrować się na tym, jak zagrać czysto tenisowo - odparła Iga Świątek.

