Problemy ze stawem kolanowym zaczęły się już ponad rok temu, gdy Hurkacz doznał kontuzji podczas meczu drugiej rundy Wimbledonu. Choć wrócił do rywalizacji w sierpniu 2024 roku, przez wiele miesięcy grał z ortezą. W czerwcu tego roku zrezygnował z występu w Wimbledonie z powodu podrażnienia błony maziowej, a niedługo później poinformował o zabiegu.

Hubert Hurkacz nie zagra w US Open 2025

28-letni wrocławianin w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozegrał 37 spotkań, notując bilans 21 zwycięstw i 16 porażek. Były momenty, w których jego forma dawała powody do optymizmu, jak choćby finał w Genewie z Novakiem Djokoviciem, ale nie brakowało też niepokojących sygnałów: krecze, walkowery i rezygnacje ze startów z powodów zdrowotnych. Na przestrzeni roku Hurkacz spadł w światowym rankingu z 7. na 38. miejsce. Jeszcze niedawno wydawało się, że zagra w Nowym Jorku – został nawet ogłoszony jako uczestnik turnieju mikstów, w którym miał wystąpić u boku Donny Vekić. Ostatecznie jednak uraz wykluczył go z udziału także w grze mieszanej.

Gorzkie wyznanie Huberta Hurkacza. Dlatego nie ma partnerki. Ciemna strona tenisa

W US Open Hurkacz nigdy nie dotarł dalej niż do drugiej rundy, co sprawia, że jego nieobecność nie będzie miała większego wpływu na rankingowe punkty. Turniej w Nowym Jorku rozpocznie się 24 sierpnia.

Sukcesy Huberta Hurkacza

Największy sukces Hurkacza to bez wątpienia zwycięstwo w turnieju Miami Open 2021, zaliczanym do prestiżowej kategorii ATP Masters 1000. Polak pokonał w drodze po tytuł m.in. Denisa Shapovalova, Stefanosa Tsitsipasa i Jannika Sinnera. To pierwsze w historii zwycięstwo Polaka w turnieju tej rangi w grze pojedynczej. W sumie Hurkacz wygrał osiem turniejów w singlu i cztery w deblu. Jedno z najbardziej pamiętnych osiągnięć Huberta to na pewno także półfinał Wimbledonu w 2021 roku. W ćwierćfinale pokonał Roger Federera w jego ostatnim meczu w karierze na kortach All England Club. Mimo porażki w półfinale z Matteo Berrettinim, Polak zapisał się w historii turnieju.

