Maja Chwalińska i pierwszy quiz o niej u nas. Czy pamiętasz najważniejsze informacje? Tenis ma nową gwiazdę

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-09 15:17

Maja Chwalińska bez wątpienia jest jedną z największych bohaterek ostatnich dni w polskim sporcie. Zachwyciła kibiców podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa, grając aż trzy tygodnie na paryskich kortach. Po drodze sprawiła kilka sensacji, eliminując kolejne wyżej notowane rywalki. Warto jednak utrwalić sobie najważniejsze punkty tej historii. Stąd pytania w naszym quizie!

Maja Chwalińska w ministerstwie sportu

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Autor: Emma Da Silva/ Associated Press

Maję Chwalińską na pewno od dawna znają kibice tenisa, z pewnością ci uważnie śledzący wydarzenia na światowych (i polskich) kortach. Od soboty jest wicemistrzynią Rolanda Garrosa. Można też powiedzieć, że na moment była odpowiedzialna za zjawisko "Majomanii". Jej droga od do finału urzekła fanów sportu i nie tylko. Była niezwykle imponująca i nikt nie ma w kraju za złe, że w finale nie wszystko poszło po jej myśli.

Od kilkudziesięciu godzin niespełna 24-letnia tenisistka jest bohaterką całego kraju, ma też wielu nowych fanów. Czy jednak dobrze znasz jej drogę do sukcesu, najważniejsze mecze i kulisy niezwykłego występu na kortach Rolanda Garrosa? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się.

Maja Chwalińska - quiz wiedzy o tenisistce
Pytanie 1 z 10
1. W jakim mieście urodziła się Maja Chwalińska?
QUIZ
MAJA CHWALIŃSKA
ROLAND GARROS