Maja Chwalińska i pierwszy quiz o niej u nas. Czy pamiętasz najważniejsze informacje? Tenis ma nową gwiazdę

Maję Chwalińską na pewno od dawna znają kibice tenisa, z pewnością ci uważnie śledzący wydarzenia na światowych (i polskich) kortach. Od soboty jest wicemistrzynią Rolanda Garrosa. Można też powiedzieć, że na moment była odpowiedzialna za zjawisko "Majomanii". Jej droga od do finału urzekła fanów sportu i nie tylko. Była niezwykle imponująca i nikt nie ma w kraju za złe, że w finale nie wszystko poszło po jej myśli.

Od kilkudziesięciu godzin niespełna 24-letnia tenisistka jest bohaterką całego kraju, ma też wielu nowych fanów. Czy jednak dobrze znasz jej drogę do sukcesu, najważniejsze mecze i kulisy niezwykłego występu na kortach Rolanda Garrosa? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się.