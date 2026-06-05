Maja Chwalińska ma wielki problem przed finałem. Zmaga się z tym od tygodnia

Polka jest największą sensacją tegorocznej edycji paryskiego turnieju. Jedną z największych od lat, a pierwszą kwalifikantką w Erze Open, która zagra w finale Rolanda Garrosa. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Sznajder. W trakcie tego spotkania nie zabrakło jednak momentów niepokoju. Chwalińska skorzystała z pomocy fizjoterapeuty, a później wyjaśniła, że od kilku dni walczy z infekcją.

– Już po meczu czwartej rundy zaczęłam czuć się gorzej. Dziś jest jednak lepiej niż wczoraj i mam nadzieję, że najtrudniejszy moment jest już za mną – przyznała podczas konferencji prasowej.

Wszystko wskazuje na to, że problemy zdrowotne nie pokrzyżują jej planów przed finałem. Jak donoszą dziennikarze, którzy są w Paryżu – Chwalińska na przeziębienie narzekała już w okolicach rywalizacji z Marią Sakkari (w 4. rundzie).

W piątek punktualnie o 13:00 Chwalińska zameldowała się na korcie numer 5, gdzie odbyła około godzinny trening pod okiem swojego sztabu.

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Polka podczas piątkowych zajęć pracowała nad różnymi elementami gry. Najpierw ćwiczyła akcje przy siatce, następnie wymiany z głębi kortu, a końcową część zajęć poświęciła serwisowi. Na treningu obecni byli trener Jaroslav Machovsky, drugi szkoleniowiec Peter Hajek oraz odpowiadający za przygotowanie fizyczne Maciej Ryszczuk.

W tym samym czasie do finału przygotowywała się także jej rywalka. Mirra Andriejewa trenowała na sąsiednim korcie numer 4 przed sobotnim starciem o wielkoszlemowy tytuł