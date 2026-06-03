Roland Garros DRABINKA i WYNIKI kobiet

Maja Chwalińska nie przestaje zadziwiać i sprawiać niespodzianek. W sobotę polska tenisistka awansowała do 4. rundy Roland Garros w Paryżu, po wygranej z Greczynką Marią Sakkari 1:6, 6:3, 6:2. W poniedziałek poszła za ciosem i ograła 6:3, 6:2 Francuzkę Diane Parry.

W 4. rundzie Roland Garros była też Iga Świątek, która pokonała 6:4, 6:4 Magdę Linette. Niestety, przegrała 5:7, 1:6 z Martą Kostiuk.

Roland Garros 2026 DRABINKA i WYNIKI kobiet

1/4 finału

A. Sabalenka - D. Sznajder

A Kalinska - M. Chwalińska

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E. Switolina - M. Kostiuk 3:6, 6:2, 2:6

M. Andriejewa - S. Cirstea 6:0, 6:3

4. runda

A. Sabalenka - N. Osaka 7:5, 6:3

M. Keys - D. Sznajder 3:6, 6:3, 0:6

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A. Potapowa - A Kalinska 4:6, 6:2, 6:7(7-10)

M. Chwalińska - D. Parry 6:3, 6:2

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E. Switolina - B. Bencic 4:6, 6:4, 6:0

M. Kostiuk - I. Świątek 7:5, 6:1

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M. Andriejewa - J. Teichmann 6:3, 6:2

S. Cirstea - X. Wang 6:3, 7:6(4)

3. runda

A. Sabalenka - D. Kasatkina 6:0, 7:5

I. Jović - N. Osaka 6:7(5), 7:6(3), 4:6

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V. Mboko - M. Keys 3:6, 7:5, 5:7

D. Sznajder - O. Olinykowa 7:5, 6:1

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C. Gauff - A. Potapowa 6:4, 6:7(1), 4:6

A Kalinska - C. Osorio 6:3, 0:6, 6:2

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M. Chwalińska - M. Sakkari 1:6, 6:3, 6:2

D. Parry - A. Anisimova 6:3, 4:6, 7:6(10-3)

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E. Switolina - T. Korpatsch 6:2, 6:3

P. Steams - B. Bencic 3:6, 3:6

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M. Kostiuk - V. Golubic 6:4, 6:3

M. Linette - I. Świątek 4:6, 4:6

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M. Andriejewa - M. Bouzkova 6:4, 6:2

J. Teichmann - K. Muchova 6:1, 7:5

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S. Sierra - S. Cirstea 0:6, 0:6

X. Wang - J. Starodubcewa 6:3, 7:5

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