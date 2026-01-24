Australian Open: Kim jest Maddison Inglis, rywalka Igi Świątek w IV rundzie? Naomi Osaka się wycofała

Naomi Osaka oddała walkowerem mecz z Maddison Inglis

Reprezentantka gospodarzy awansowała do czwartej rundy Australian Open

Tym samym Maddison Inglis będzie rywalką Igi Świątek w kolejnej rundzie

Drabinka Australian Open w jednej chwili uległa diametralnej zmianie. Naomi Osaka, jedna z faworytek i podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego, została zmuszona do wycofania się z rywalizacji. Tym samym do czwartej rundy awansowała reprezentantka gospodarzy, Maddison Inglis. To właśnie ona zmierzy się ze zwyciężczynią pojedynku Igi Świątek z Anną Kalinską.

Sobotni poranek w Melbourne przyniósł smutne wieści dla fanów Japonki. Rozstawiona z numerem 16. Osaka, która w poprzedniej rundzie po trzysetowym boju wyeliminowała Soranę Cirsteę (6:3, 4:6, 6:2), nie jest w stanie kontynuować gry.

Naomi Osaka musiała wycofać się z Australian Open

Japonka miała zmierzyć się z kwalifikantką Maddison Inglis, ale tuż przed meczem poinformowała o swojej decyzji za pośrednictwem Instagrama. Choć nie podała szczegółów medycznych, wpis sugeruje odnowienie urazu lub poważne problemy fizyczne.

– Musiałam się wycofać, aby zająć się czymś, na co moje ciało potrzebuje uwagi po ostatnim meczu – napisała dwukrotna triumfatorka imprezy w Melbourne. – Byłam tak podekscytowana, że gram dalej, a ten wynik znaczył dla mnie najwięcej, więc konieczność przerwania turnieju rozdziera mi serce. Ale nie mogę ryzykować dalszych obrażeń.

Decyzja ta jest bolesna również dla polskiego trenera Osaki, Tomasza Wiktorowskiego, który liczył na powrót swojej zawodniczki na szczyt.

Kim jest Maddison Inglis?

Wycofanie się utytułowanej rywalki otworzyło autostradę do życiowego sukcesu dla Maddison Inglis. 27-letnia Australijka, zajmująca obecnie 168. miejsce w rankingu WTA, do turnieju głównego musiała przebijać się przez kwalifikacje.

Dla Inglis awans do czwartej rundy Wielkiego Szlema to największe osiągnięcie w karierze. Co ciekawe, dokonała tego, wygrywając ten etap walkowerem. Teraz przed nią wyzwanie życia. Australijka będzie miała czas na regenerację i obserwację swojej kolejnej przeciwniczki.