Australian Open: Została już tylko Iga Świątek! Magda Linette odpada po jednostronnym pojedynku z Muchovą

Magda Linette pożegnała się w piątkowy poranek z Australian Open

Polka została rozgromiona przez Karolinę Muchovą 1:6, 1:6

W turnieju singlowym została już tylko jedna reprezentantka Polski, Iga Świątek

Australian Open: Magda Linette odpadła z turnieju

Piątkowy poranek nie przyniósł dobrych wieści dla fanów polskiego tenisa. Magda Linette zakończyła swoją przygodę z tegorocznym Australian Open na trzeciej rundzie. Rozstawiona z numerem 19. Karolina Muchova okazała się przeszkodą nie do przejścia, dominując na korcie od pierwszej do ostatniej piłki.

Spotkanie nie miało wielkiej historii i trwało zaledwie 63 minuty. Czeszka narzuciła swoje warunki gry, a poznanianka nie potrafiła znaleźć odpowiedzi na jej urozmaicony tenis. Wynik 1:6, 1:6 boleśnie odzwierciedla przebieg wydarzeń na korcie w Melbourne.

Dla Linette i Muchovej było to już piąte starcie w zawodowej karierze. Niestety, bilans jest dla Polki niekorzystny – była to jej czwarta porażka z tą rywalką. Mimo dotkliwej porażki w trzeciej rundzie, 33-letnia poznanianka może zaliczyć występ w Australii do udanych, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej dyspozycję w pierwszych meczach.

Przypomnijmy, że Linette rozpoczęła turniej od sprawienia sporej niespodzianki, eliminując rozstawioną z "piętnastką" Amerykankę Emmę Navarro (3:6, 6:3, 6:3). W drugiej rundzie poszła za ciosem, pewnie pokonując kolejną reprezentantkę USA, Ann Li (6:3, 6:3). Niestety, w piątek nie udało się nawiązać do historycznego sukcesu z 2023 roku, kiedy to Linette sensacyjnie dotarła w Melbourne aż do półfinału.

Australian Open: Kiedy gra Iga Świątek?

Odpadnięcie Magdy Linette oznacza, że w turnieju singlistek pozostała już tylko jedna reprezentantka Polski. Honoru biało-czerwonych bronić będzie Iga Świątek.

Liderka naszej kadry o awans do 1/8 finału powalczy już w sobotę. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalinska. Mecz zaplanowano na godzinę 9:00 czasu polskiego (19:00 czasu lokalnego w Melbourne). Na relację na żywo zaprasza Supersport.se.pl.