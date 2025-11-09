Iga Świątek zagra na PGE Narodowym?! Padł szalony pomysł!

Iga Świątek zakończyła sezon 2025 jako wiceliderka rankingu WTA

Polka zaprezentowała się na wielu kortach na całym świecie z bardzo dobrej strony

Czy już niedługo wystąpi na PGE Narodowym? Jest taki pomysł!

Iga Świątek zakończyła sezon startów w cyklu WTA

Iga Świątek zakończyła sezon 2025 na drugim miejscu światowego rankingu, tuż za Aryną Sabalenką – dokładnie tak, jak rok wcześniej. Choć Polka przegrała kilka niespodziewanych meczów, ten rok zapisze się w historii jej kariery – przede wszystkim dzięki pierwszemu triumfowi w Wimbledonie, który sama uznała za spełnienie jednego z największych sportowych marzeń.

Choć w ciągu roku nie brakowało trudnych momentów i porażek, sama Świątek podkreślała, że nie mierzy sukcesów wyłącznie rankingiem czy liczbą trofeów. – To jest coś, co zostaje na całe życie. To nie jest ranking, który można zgubić. Zwycięstwo w Wielkim Szlemie jest ponad to – mówiła w rozmowie z PAP po triumfie w Londynie.

Brutalna prawda o Idze Świątek. W tym jest gorsza od Sabalenki, ekspert nie miał litości

Wimbledon 2025 był szóstym wielkoszlemowym tytułem w jej karierze – po czterech wygranych w Roland Garros (2020, 2022–2024) i jednym w US Open (2022). Od 1997 roku tylko trzy zawodniczki zdołały sięgnąć po co najmniej sześć tytułów tej rangi: Serena Williams (23), Venus Williams (7) i Justine Henin (7).

Co więcej, to już czwarty z rzędu sezon, w którym Świątek kończy rok z przynajmniej jednym wielkoszlemowym zwycięstwem. W XXI wieku taką serię miały jedynie Serena Williams i Henin – co pokazuje skalę osiągnięcia 24-letniej Polki.

Turniej tenisowy na PGE Narodowym? To możliwe!

Czy już niedługo Iga Świątek otrzyma szansę zaprezentowania się w zupełnie nowym stylu? Pojawił się pomysł, by zorganizować zawody tenisowe lub mecz na... PGE Narodowym!

- Skoro było boisko do siatkówki i piłki nożnej, tor żużlowy i do driftu, basen do windsurfingu, Monster Trucki, to czemu nie tenis? Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Nie piętrzymy problemów, staramy się znajdować rozwiązania. Nie boimy się wyzwań. Stadion to ogromna przestrzeń eventowa, biznesowa i musi zapracować na utrzymanie – mówi Adam Soroko, członek zarządu spółki PL.2012+, w rozmowie z TVP Sport.