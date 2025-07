Kiedy gra Iga Świątek w WTA Montreal? Jest data pierwszego meczu, wszystko jasne!

Iga Świątek wraca na... IGA Stadium. Tak nazywa się główny kort, na którym tenisistki walczą w Montrealu. IGA to po prostu nazwa kanadyjskiej sieci supermarketów, jednego z głównych sponsorów turnieju. - Nazwali tutaj główny stadion na moją część. To wielki zaszczyt i udawajmy, że tak właśnie jest - żartowała Polka dwa lata temu, gdy po raz pierwszy grała w Montrealu. - Tak naprawdę to oczywiście zbieg okoliczności, ale miło mi, kiedy widzę napisy "IGA Stadium". Może tak powinno być też w innych turniejach - dodała ze śmiechem.

WTA Montreal DRABINKA: Z kim gra Iga Świątek?

Za nami losowanie drabinki WTA Montreal. Iga Świątek w 2. rundzie zagra z Julią Putincewą (Kazachstan) albo kwalifikantką Hanyu Guo (Chiny). W ćwiartce drabinki mistrzyni Wimbledonu znalazły się m.in. Madison Keys, Belinda Bencic, Clara Tauson, Karolina Muchova i... Magdalena Fręch, która w 2. rundzie zmierzy się z Julią Starodubcewą (ograła ją właśnie w Waszyngtonie) albo z kwalifikantką Yafan Wang. Magda Linette w 2. rundzie zagra z Ajlą Tomljanovic albo z Anastazją Sevastovą.

Kiedy gra Iga Świątek w Montrealu? Data pierwszego meczu

Iga Świątek pierwszy mecz w turnieju WTA Montreal 2025 rozegra w środę 30 lipca. Panie aż do ćwierćfinałów grać będą co drugi dzień - raz jedna połowa drabinki, raz druga. A z planu gier wyraźnie wynika, że jako pierwsza grać będzie górna część drabinki. Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette są w dolnej połowie, więc wszystkie trzy Polki zagrają pierwsze mecze w środę 30 lipca. Transmisje TV z turnieju WTA w Montrealu na Canal+ Sport 2.

Iga Świątek dwa lata temu w Montrealu doszła do półfinału, w którym wyczerpana po serii trzysetowych meczów uległa 2:6, 7:6, 4:6 Jessice Peguli. Nasza gwiazda rozstawiona jest teraz z numerem 2 (z nr 1 Coco Gauff), bo Kanadzie nie zobaczymy Aryny Sabalenki, która wygrzewa się na greckiej wyspie Mykonos, serwując na Instagramie swoim fanom kolejne zdjęcia w bikini. "Potrzebuję odpoczynku, więc uznałam, że lepiej będzie jak nie zagram w Montrealu" - wyjaśniła.

