Iga Świątek trenuje z gumami na nogach! Tajna broń dodaje jej mocy

Maciej Ryszczuk, trener Igi Świątek od przygotowania fizycznego, często wprowadza do treningów naszej gwiazdy ciekawe nowinki. Dwa lata temu mistrzyni trenowała na korcie w Montrealu z... plastrem naklejonym na ustach. Teraz biegała na bieżni z gumami przyczepionymi do butów i pasa na biodrach. Iga Świątek trenowała z nimi już kilka tygodni temu na Majorce, przygotowując się do sezonu na trawie. – Maciek ma bardzo dużo sprzętów, które potrafią sprawić, że trening będzie trudny. Kiedy trenowaliśmy na mączce, miałam buty, do których podpinało się gumy. One ściągały mnie w dół. Nie umiem jednak tego dokładnie wyjaśnić. Po prostu ruszaliśmy te partie mięśniowe, które on chciał, żebyśmy ruszyli. To zadziałało - tłumaczyła Iga Świątek po Wimbledonie w rozmowie z TVP Sport.

Maciej Ryszczuk: Praca z Igą Świątek nie jest taka łatwa, jak się wszystkim wydaje!

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w Montrealu?

Iga Świątek do Kanady przyleciała już w nocy ze środy na czwartek, żeby spokojnie potrenować. - Mam trochę pracy do wykonania, bo zmiana z trawy na kort twardy nie jest najłatwiejsza. Dlatego cieszę się, że przyleciała tu trochę wcześniej. Wszystko przebiega dobrze - powiedziała Iga.

Mistrzyni Wimbledonu rywalizację w Montrealu zacznie w 2. rundzie. Pierwszy mecz rozegra pewnie w środę, a jej rywalką będzie Julia Putincewa (Kazachstan, nr 43) lub Hanyu Guo (Chiny, nr 260). W ćwiartce drabinki Igi Świątek znalazły się m.in. Madison Keys, Belinda Bencic, Clara Tauson, Karolina Muchova i... Magdalena Fręch, która w 2. rundzie zmierzy się z Julią Starodubcewą (ograła ją właśnie w Waszyngtonie) albo z kwalifikantką Yafan Wang. Magda Linette w 2. rundzie zagra z Ajlą Tomljanovic albo z Anastazją Sevastovą. Wszystkie trzy Polki w 1. rundzie mają wolny los i pierwsze mecze zagrają pewnie w środę.

