Iga Świątek przyłapana na lotnisku. Taki prezent wręczyli Polce. Uśmiech nie schodził z twarzy

WTA Montreal. Kolejny turniej Igi Świątek!

Iga Świątek nadal zajmuje trzecią pozycję w światowym rankingu tenisistek. Zmian nie było w całej czołowej dziesiątce. Liderką wciąż jest Białorusinka Aryna Sabalenka, a na drugim miejscu plasuje się Amerykanka Coco Gauff. Polka może zmniejszyć straty do Sabalenki w Montrealu. Białorusinka zrezygnowała z gry w turnieju WTA 1000 w Kanadzie. Z kolei Iga Świątek zameldowała się już na miejscu i szykuje się do gry w Montrealu.

Raszynianka w ostatnich dniach trenowała głównie na kortach warszawskiej Legii, ale teraz przeniosła się już do Ameryki Północnej. Do Kanady doleciała w nocy ze środy na czwartek, a organizatorzy poinformowali o tym za pośrednictwem Instagrama.

- Mistrzyni Wimbledonu dotarła na miejsce – napisano w krótkim oświadczeniu.

Taki prezent wręczono Idze Świątek w Montrealu

Iga Świątek zameldowała się w Montrealu i od razu otrzymała od organizatorów specjalny prezent. Polska tenisistka dostała plecak z napisem „IGA”. Co ciekawe, nie jest on przygotowany specjalne na cześć naszej zawodniczki. „IGA” to jeden ze sponsorów turnieju, ale ciekawy zbieg okoliczności sprawił, że polskiej tenisistce uśmiech nie schodził z twarzy.

Niewykluczone, że Polka będzie grała swoje mecze na Stade IGA. To właśnie taką nazwę nosi główna arena zmagań w Montrealu.

Kiedy Iga Świątek gra w WTA Montreal?

Iga Świątek rozpocznie rywalizację na kortach w Montrealu od drugiej rundy. Na kort wybiegnie 29 lipca lub 30 lipca. Ten sam los czeka także na Magdalenę Fręch i Magdę Linette, które również są rozstawione z numerami 22. i 26..

