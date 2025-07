Ważne wiadomości dla Igi Świątek przyszły w samym środku nocy!

Iga Świątek wróciła na... IGA Stadium. Tak nazywa się główny kort, na którym tenisistki walczą w Montrealu, a polska gwiazda trenowała już na nim w czwartek. IGA to po prostu nazwa kanadyjskiej sieci supermarketów, jednego z głównych sponsorów turnieju. - Nazwali tutaj główny stadion na moją część. To wielki zaszczyt i udawajmy, że tak właśnie jest - żartowała Polka dwa lata temu, gdy po raz pierwszy grała w Montrealu. - Tak naprawdę to oczywiście zbieg okoliczności, ale miło mi, kiedy widzę napisy "IGA Stadium". Może tak powinno być też w innych turniejach - dodała ze śmiechem.

Iga Świątek w czwartek trenowała już w Montrealu i zaprezentowała nową niebieską rakietę firmy Tecnifibre, z którą związana jest kontraktem reklamowym. Polka grać nią będzie w serii turniejów w Ameryce Północnej. Poniżej wideo z treningi Igi Świątek w Montrealu.

Iga Świątek trenuje w Montrealu, a w samym środku nocy nadeszły ważne dla niej wiadomości z Waszyngtonu. Z tego turnieju odpadła już Jessica Pegula, która w przypadku triumfu w stolicy USA wyprzedziłaby naszą gwiazdę w rankingu, wracając na 3. miejsce. Amerykanka uległa Kanadyjce Leyli Fernandez 3:6, 6:1, 5:7. Ten rezultat oznacza, że Iga Świątek pozostanie na 3. miejscu w rankingu. Na tym nie koniec dobrych wiadomości z Waszyngtonu. Magdalena Fręch pokonała 6:2, 6:2 legendarną Venus Williams, awansując do ćwierćfinału, w którym zagra z Jeleną Rybakiną.

Iga Świątek dwa lata temu doszła w Montrealu do półfinału, w którym wyczerpana po serii trzysetowych meczów uległa 2:6, 7:6, 4:6 Jessice Peguli. Nasza gwiazda rozstawiona będzie z numerem 2 (z nr 1 Coco Gauff), bo w Kanadzie nie zobaczymy Aryny Sabalenki, która wygrzewa się na greckiej wyspie Mykonos, serwując na Instagramie swoim fanom kolejne zdjęcia w bikini. "Potrzebuję odpoczynku, więc uznałam, że lepiej będzie jak nie zagram w Montrealu" - wyjaśniła.

Kiedy gra Iga Świątek w WTA Montreal?

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Montrealu zacznie w 2. rundzie i pierwszy mecz rozegra we wtorek lub w środę (29-30 lipca). "Naładowana energią, uśmiechnięta, z niesamowitymi wspomnieniami. Rozpoczynamy kolejny rozdział tego sezonu" - napisała na Instagramie.

Kiedy losowanie WTA Montreal? O której godzinie drabinka?

Losowanie turnieju WTA w Montrealu zaplanowano na sobotę 26 lipca 2025. Początek ceremonii losowania o godzinie 17 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju WTA w Montrealu na antenie Canal+ Sport 2.

