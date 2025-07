Magdalena Frech była faworytką przed meczem z 45-letnią Venus Williams, ale dla Polki z pewnością cała otoczka starcia z amerykańską legendą i to w USA była z pewnością dużym wyzwaniem. - Ona jest supergwiazdą, tutaj jest jak bogini. Dlatego to spotkanie było dla mnie trudne i musiałam sobie poradzić z emocjami – powiedziała Magda Fręch po zwycięstwie 6:2, 6:2 nad byłą liderką rankingu WTA. - Nie wyobrażam sobie, żebym za 17 lat wciąż była na korcie, to niemożliwe! To był naprawdę świetny mecz i wielki zaszczyt z nią zagrać. Wygrałam wiele punktów z pierwszego serwisu i naprawdę starałam się ją poruszać po korcie, używając skrótów i slajsów. Myślę, że dobrze zagrałam taktycznie i bardzo się cieszę, że jestem w ćwierćfinale - dodała tenisistka z Łodzi.

Co za mecz Magdaleny Fręch! Legenda pokonana, show za oceanem!

Magdalena Fręch awansowała do pierwszego ćwierćfinału w tym sezonie. Ostatni raz dotarła do najlepszej ósemki na turnieju WTA 1000 Wuhan Open w październiku zeszłego roku. Kolejną rywalką tenisistki z Łodzi będzie Jelena Rybakina. To spotkanie zostanie rozegrane już w piątek nie przed godziną 22 polskiego czasu.

WTA Waszyngton PREMIE: Ile zarobiła Magdalena Fręch?

Turniej WTA w Waszyngtonie to zawody rangi WTA 500, więc premie są nieco niższe niż w tych największych imprezach w cyklu. Magdalena Fręch za awans do ćwierćfinału zarobiła już 37 530 dolarów. Premia za zwycięstwo w całym turnieju to 197 570 dolarów.

Lista premii w turnieju WTA Waszyngton 2025.

1. runda - 15 585 dolarów

2. runda - 19 085 dolarów

1/4 finału - 37 530 dolarów

1/2 finału - 71 205 dolarów

finał - 121 880 dolarów

zwycięstwo - 197 570 dolarów

