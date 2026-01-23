Piekielne upały w Melbourne. Czy Iga Świątek będzie miała problemy? Ważne informacje

Iga Świątek walczy o kolejną rundę Australian Open

Polska tenisistka o awans z Rosjanką Anną Kalinską

Niestety, wiele zawodniczek będzie miało poważne problemy z doskwierającym upałem

Australian Open: Piekielne upały nie dotkną Igi Świątek

Sobota na kortach Australian Open zapowiada się niezwykle gorąco – i to dosłownie. Meteorolodzy ostrzegają przed ekstremalną falą upałów, która uderzy w Melbourne. Temperatura ma przekroczyć 40 stopni Celsjusza, co postawiło organizatorów turnieju w stan najwyższej gotowości. Jak w tych warunkach odnajdzie się Iga Świątek?

Skrajne warunki pogodowe wymusiły na organizatorach podjęcie środków zaradczych. Obawiając się konieczności przerywania meczów w ciągu dnia ze względu na zdrowie zawodników, zdecydowano, że pierwsze spotkania rozpoczną się wcześniej niż zwykle – już o godzinie 10:30 czasu lokalnego.

Iga Świątek – Anna Kalinska: Mecz otworzy sesję wieczorną

Wiceliderka światowego rankingu, Iga Świątek, ma szczęście w nieszczęściu. Polka uniknie gry w największym słońcu. Jej pojedynek trzeciej rundy z Rosjanką Anną Kalinską (31. WTA) został wyznaczony jako inauguracja sesji wieczornej.

Mecz odbędzie się na obiekcie wyposażonym w zasuwany dach, co uniezależnia rywalizację od kaprysów pogody. Spotkanie ma rozpocząć się o godzinie 19:00 czasu lokalnego, co oznacza, że polscy kibice będą mogli obejrzeć je o 9:00 rano w sobotę.

Będzie to czwarte starcie obu pań. Z dotychczasowych trzech pojedynków Świątek wygrała dwa. Stawką jest awans do kolejnej rundy.