WTA Stuttgart: Kiedy mecz Iga Świątek - Mirra Andriejewa? O której godzinie?

Iga Świątek zagra z Mirrą Andriejewą w 1/4 finału turnieju WTA w Stuttgarcie.

Młoda Rosjanka to 9. rakieta świata, a ostatnio błysnęła wysoką formą.

Sprawdź, kiedy mecz Świątek - Andriejewa w Stuttgarcie i gdzie będzie transmisja.

Iga Światek - Mirra Andriejwa w ćwierćfinale WTA Stuttgart

Iga Świątek poznała kolejną rywalkę w turnieju WTA w Stuttgarcie. Będzie nią Mirra Andriejewa. Utalentowana Rosjanka na otwarcie rywalizacji na niemieckiej mączce pokonała 5:7, 6:2, 6:4 broniącą tytułu Jelenę Ostapenko (w trzecim secie przegrywała 2:4), a następnego dnia ograła 7:6, 6:3 silną fizycznie Alycię Parks. 18-letnia Andriejewa w poprzednim sezonie i na początku 2026 roku miała duże wahania formy, a kibiców szokowała atakami furii na korcie. Ostatnio jednak prezentuje się bardzo dobrze. Kilka dni temu wygrała w bardzo dobrym stylu turniej WTA 500 w Linz i widać, że ten triumf dodał jej dużo pewności siebie.

Iga Świątek i Mirra Andriejewa grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla młodej Rosjanki. Rok temu nastolatka ograła Polkę dwa razy w krótkim odstępie czasu i były to dla Świątek bardzo bolesne porażki - 3:6, 3:6 w Dubaju i 6:7, 6:1, 3:6 w Indian Wells. Oba te turnieje Andriejewa wtedy wygrała. Tenisistka z Rosji gra bardzo wszechstronny tenis. Poza mocnymi serwisami i returnami potrafi też dobrze operować slajsem i umiejętnie zmieniać rytm. Często jednak traci panowanie nad sobą.

Iga Świątek występ w Stuttgarcie zaczęła od zwycięstwa 6:2, 6:3 nad Laurą Siegemund. Teraz poprzeczka z pewnością zawieszona będzie dużo wyżej.

Kiedy mecz Iga Świątek - Mirra Andriejewa? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Mirra Andriejewa w ćwierćfinale turnieju WTA w Stuttgarcie zostanie rozegrany w piątek 17 kwietnia 2026. Początek meczu Świątek - Andriejewa nie przed godziną 17 (trzeci mecz od godz. 12.30). Transmisja TV z turnieju WTA w Stuttgarcie na antenie Canal+ Sport 2.

