WTA Stuttgart: Iga Świątek pokonała Laurę Siegemund! RELACJA NA ŻYWO

Iga Świątek - Laura Siegemund
6:2, 6:3
KONIEC! IGA ŚWIĄTEK WYGRAŁA 6:2, 6:3 z LAURĄ SIEGEMUND. Polka w ćwierćfinale!
40-30 Piłka meczowa po autowym returnie Siegemund
30-30 Niemka zagrała skrót, ale Polka łatwo dobiegła do piłki i zagrała w otwarty kort
15-30 Dobry pierwszy serwis Igi
0-30 Agresywny return Siegemund. Świątek pod presją odegrała w aut
0-15 Błąd Igi
6:2, 5:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec prosty błąd Niemki spod Stuttgartu
40-30 Niecelny return Polki po dobrym serwisie na ciało
40-15 Taśma teraz pomogła Idze. Na konie ładnie minęła atakującą przy siatce rywalkę. Są breakpointy
30-15 Dobra reakcja Niemki na głęboki return Polki. Odegrała w końcową linię
30-0 Teraz Siegemund popełniła podwójny błąd serwisowy
15-0 Błąd Niemki przy siatce
6:2, 4:3
Gem Siegemend PRZEŁAMANIE. Na koniec kolejny podwójny błąd serwisowy Igi. Polka zmieniła ostatnio ruch serwisowy i brakuje stabilizacji w tym elemencie
30-40
15-40 Seria błędów Polki i teraz Iga broni breakpointów
6:2, 4:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE!
40-0 Iga ma breakpointy po kolejnym znakomitym returnie
30-0 Po agresywnym returnie Polki rywalka odegrała w siatkę
15-0 Iga dobrym returnem otworzyła sobie kort i łatwo skończyła punkt
6:2, 3:2
Gem Świątek. Na koniec gema minimalnie niecelny lob Siegemund
40-15 As serwisowy Igi i jej bojowe "JAZDA!"
30-15 Autowy skrót Niemki, która stara się dużo agresywniej returnować
15-15 Błąd Siegemund przy siatce. A po agresywnym returnie miała inicjatywę
0-15 Dobry return Niemki
6:2, 2:2
Gem Siegemund. Na koniec Iga pośpieszyła się z kończeniem akcji i zagrała w aut
30-40 Nieudany skrót Niemki. Piłka wpadła w siatkę
15-40 Świetny return Igi
0-40 Bardzo niecelny return Świątek
0-30 Iga pod presją zagrała w aut
0-15 Siegemund w dobrym momencie ruszyła do siatki i popisała się dobrym wolejem
6:2, 2:1
Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie w drugim secie
40-30 Po błędzie Siegemund
30-15 Dobry serwis Polki
15-15 Ładna akcja Niemki przy siatce
6:2, 1:1
Gem Siegemund. Niemka obroniła podanie
15-40 Znów skrót Niemki. Polka odegrała daleko w aut
15-30 Bardzo dobry skrót Siegemund, tuż za siatkę
15-15 Długa i ciekawa wymiana zakończona niestety błędem Polki
15-0 Iga mocnym uderzeniem wymusiła błąd rywalki
6:2, 1:0
Gem Świątek. Iga podwójne błędy serwisowe (już 5 dzisiaj) przeplatała dobrymi serwisami. Na koniec znów był dobry serwis i pewnie skończony punkt
40-30 A teraz as serwisowy!
30-30 Kolejny podwójny błąd serwisowy Igi
30-15 Ładny bekhend Polki. Wcześniej jej przytomna reakcja na slajsowany return rywalki
15-15 Agresywny ale niecelny return Niemki
0-15 Iga zaczęła seta od podwójnego błędu serwisowego
Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek
Niemka wraca na kort
Laura Siegemund korzysta z przerwy toaletowej
Na trybunach razem z Maciejem Ryszczukiem siedzi Tomasz Świątek, ojciec Igi
6:2
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka skończyła seta mocnym bekhendem wzdłuż linii
Piękny bekhend Igi i jest druga piłka setowa
Równowaga. Autowy return Polki
Iga ma piłkę setową po agresywnym returnie
Równowaga. Dobry skrót Siegemend, jeszcze lepsza reakcja Świątek
Przewaga Siegemund. As serwisowy Niemki
40-40 Dobry return mistrzyni Wimbledonu
30-40 Ładny forhend Siegemund, złapała Świątek na wykroku
30-30 A teraz duży aut po forhendzie Igi
30-15 Przepiękny forhend Igi w sam narożnik kortu
15-15 Siegemund zagrała ramą rakiety, daleko w aut
0-15 Po skrócie Niemki Iga dobiegła do piłki, ale odegrała w siatkę
5:2
Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi. Wygrany szybko i do zera
40-0 Znów dobry pierwszy serwis Igi
30-0 Mocny pierwszy serwis Polki
15-0 Ładna akcja Igi przy siatce
4:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga kończy gema pięknym drive-volleyem. Pierwsze dwie szanse na przełamanie przepadły, ale potem była trzecia
Będzie kolejna szansa na przełamanie
40-40
40-15 Iga ma breakpointy
30-15 Bardzo mocny ale za długi return Polki
30-0 Po mocnym bekhendzie Igi rywalka odegrała w siatkę
15-0 Ładny mocno rotowany forhend Igi
3:2
Gem Siegemund PRZEŁAMANIE. Na koniec znów podwójny błąd serwisowy Igi Świątek. Trzeci w gemie
Siegemund ma breakpointa. Ściągnęła Igę do siatki skrótem, a potem był jej dobry lob
Równowaga. Mocny return Siegemund. Iga jeszcze się poślizgnęła
Przewaga Świątek. Dobry drugi serwis Igi
40-40 Autowe zagranie Siegemund. Miała teraz trochę szczęścia Iga
30-40
15-40 Znów podwójny błąd serwisowy Polki. Są breakpointy
15-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek
15-15 Iga przewróciła się na kort, ale wszystko OK
3:1
Gem Siegemund. Niemka wygrała go do zera. Najpierw jej ładne akcje. Potem błąd Polki
0-40 Ładna akcja Siegemund przy siatce
3:0
Gem Świątek. Iga powiększa przewagę. Na koniec gema mocny pierwszy serwis naszej gwiazdy
40-15 Nieudany skrót Niemki
30-15 Piękny mocno rotowany forhend Polki wzdłuż linii
15-15 Iga miała inicjatywę, ale zagrała w siatkę
15-0 Niecelny return Siegemund
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Trzeci breakpoint już wykorzystany. Najpierw mocny return Polki, a potem jej ładny bekhend wzdłuż linii
40-30 Znów mocny ale niecelny return Polki
40-15 Niecelny return Igi. Pierwszy przegrany punkt dzisiaj
40-0 Po mocnym forhendzie Polki Niemka odegrała w aut. Są breakpointy
30-0 Siegemund pod presją zagrała w aut
15-0 Najpierw mocny return a potem dokładny bekhend Igi
1:0
Gem Świątek. Iga pewnie wygrała gema otwarcia, do zera
40-0 Dobra reakcja Igi na mocny return rywalki, która po chwili zagrała w aut
30-0
GRAMY! Serwuje Iga Świątek!
Trwa już rozgrzewka
Losowanie wygrała Iga i wybrała serwis. Zatem zacznie
Iga Świątek i Laura Siegemund właśnie pojawiły się na korcie!
Mirra Andiejewa odrobiła straty w trzecim secie i pokonała Jelenę Ostapenko 5:7, 6:2, 6:4! Rosjanka może być rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale. Polka ok. godz. 19.45 na korcie!
Ostapenko prowadzi w trzecim secie 4:2. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek
Polka na kort wyjdzie zatem już po godzinie 19, pewnie bliżej 19.30
Trwa mecz Andriejewa - Ostapenko. I będzie trzeci set (jest 5:7, 6:2). Po zakończeniu tego meczu na kort wyjdzie Iga Świątek
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Laura Siegemund w 2. rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie. Początek spotkania po godzinie 18.30, po zakończeniu meczu Andriejewa - Ostapenko.
Iga Świątek meczem z Laurę Siegemund rozpoczyna walkę w turnieju WTA w Stuttgarcie, który wygrała dwa razy - w latach 2022 i 2023. 38-letnia Niemka w poniedziałkowy wieczór była blisko porażki z Bułgarką Wiktoriją Tomową, ale odrobiła straty i wygrała 4:6, 7:6(4), 6:1. Laura Siegemund zajmuje 51. miejsce w rankingu. Gra dość nietypowy tenis z częstą zmianą rytmu, mnóstwem skrótów i slajsów. Jest bardzo dobrą deblistką, więc znakomicie gra przy siatce. Nie dysponuje jednak dużą siłą ognia i Iga Świątek w dobrej dyspozycji powinna ją zdominować fizycznie.
Laura Siegemund pochodzi z Filderstadt, miasta pod Stuttgartem. Dlatego ten turniej traktuje jako domowy i odnosiła w nim sukcesy. W 2016 r. doszła do finału, eliminując w 1/2 finału Agnieszkę Radwańską. W finale zatrzymała ją wtedy Andżelika Kerber. W 2017 r. Siegemund wygrała już ten turniej, zgarniając nowy model porsche. Niemka najlepsze lata ma już jednak dawno za sobą.
Iga Świątek grała z Laurą Siegemund dwa razy. Oba te spotkania wygrała wyraźnie i bez straty seta. W 2021 roku Polka pokonała Niemkę 6:3, 6:3 na mączce w Madrycie. Potem był jednostronny finał turnieju WTA w Warszawie w 2023 r. Iga wygrała go 6:0, 6:1.