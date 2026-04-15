WTA Stuttgart: Iga Świątek pokonała Laurę Siegemund! RELACJA NA ŻYWO

Michał Chojecki
2026-04-15 21:29

Iga Świątek pokonała 6:2, 6:3 Laurę Siegemund na otwarcie rywalizacji w turnieju WTA w Stuttgarcie, w którym zaczęła tegoroczne występy na kortach ziemnych. To był również debiut Francisco Roiga w roli trenera polskiej tenisistki i Hiszpan ma teraz ciekawy materiał do analizy przed kolejnym meczem, który nasza gwiazda zagra w piątek. Poniżej relacja na żywo.

Iga Świątek - Laura Siegemund

Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał WTA Stuttgart? Z kim kolejny mecz?

6:2, 6:3

KONIEC! IGA ŚWIĄTEK WYGRAŁA 6:2, 6:3 z LAURĄ SIEGEMUND. Polka w ćwierćfinale!

40-30 Piłka meczowa po autowym returnie Siegemund

30-30 Niemka zagrała skrót, ale Polka łatwo dobiegła do piłki i zagrała w otwarty kort

15-30 Dobry pierwszy serwis Igi

0-30 Agresywny return Siegemund. Świątek pod presją odegrała w aut

0-15 Błąd Igi

6:2, 5:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec prosty błąd Niemki spod Stuttgartu

40-30 Niecelny return Polki po dobrym serwisie na ciało

40-15 Taśma teraz pomogła Idze. Na konie ładnie minęła atakującą przy siatce rywalkę. Są breakpointy

30-15 Dobra reakcja Niemki na głęboki return Polki. Odegrała w końcową linię

30-0 Teraz Siegemund popełniła podwójny błąd serwisowy

15-0 Błąd Niemki przy siatce

6:2, 4:3

Gem Siegemend PRZEŁAMANIE. Na koniec kolejny podwójny błąd serwisowy Igi. Polka zmieniła ostatnio ruch serwisowy i brakuje stabilizacji w tym elemencie

30-40

15-40 Seria błędów Polki i teraz Iga broni breakpointów

6:2, 4:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE!

40-0 Iga ma breakpointy po kolejnym znakomitym returnie

30-0 Po agresywnym returnie Polki rywalka odegrała w siatkę

15-0 Iga dobrym returnem otworzyła sobie kort i łatwo skończyła punkt

6:2, 3:2

Gem Świątek. Na koniec gema minimalnie niecelny lob Siegemund

40-15 As serwisowy Igi i jej bojowe "JAZDA!"

30-15 Autowy skrót Niemki, która stara się dużo agresywniej returnować

15-15 Błąd Siegemund przy siatce. A po agresywnym returnie miała inicjatywę

0-15 Dobry return Niemki

6:2, 2:2

Gem Siegemund. Na koniec Iga pośpieszyła się z kończeniem akcji i zagrała w aut

30-40 Nieudany skrót Niemki. Piłka wpadła w siatkę

15-40 Świetny return Igi

0-40 Bardzo niecelny return Świątek

0-30 Iga pod presją zagrała w aut

0-15 Siegemund w dobrym momencie ruszyła do siatki i popisała się dobrym wolejem

6:2, 2:1

Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie w drugim secie

40-30 Po błędzie Siegemund

30-15 Dobry serwis Polki

15-15 Ładna akcja Niemki przy siatce

6:2, 1:1

Gem Siegemund. Niemka obroniła podanie

15-40 Znów skrót Niemki. Polka odegrała daleko w aut

15-30 Bardzo dobry skrót Siegemund, tuż za siatkę

15-15 Długa i ciekawa wymiana zakończona niestety błędem Polki

15-0 Iga mocnym uderzeniem wymusiła błąd rywalki

6:2, 1:0

Gem Świątek. Iga podwójne błędy serwisowe (już 5 dzisiaj) przeplatała dobrymi serwisami. Na koniec znów był dobry serwis i pewnie skończony punkt

40-30 A teraz as serwisowy!

30-30 Kolejny podwójny błąd serwisowy Igi

30-15 Ładny bekhend Polki. Wcześniej jej przytomna reakcja na slajsowany return rywalki

15-15 Agresywny ale niecelny return Niemki

0-15 Iga zaczęła seta od podwójnego błędu serwisowego

Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek

Niemka wraca na kort

Laura Siegemund korzysta z przerwy toaletowej

Na trybunach razem z Maciejem Ryszczukiem siedzi Tomasz Świątek, ojciec Igi

6:2

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka skończyła seta mocnym bekhendem wzdłuż linii

Piękny bekhend Igi i jest druga piłka setowa

Równowaga. Autowy return Polki

Iga ma piłkę setową po agresywnym returnie

Równowaga. Dobry skrót Siegemend, jeszcze lepsza reakcja Świątek

Przewaga Siegemund. As serwisowy Niemki

40-40 Dobry return mistrzyni Wimbledonu

30-40 Ładny forhend Siegemund, złapała Świątek na wykroku

30-30 A teraz duży aut po forhendzie Igi

30-15 Przepiękny forhend Igi w sam narożnik kortu

15-15 Siegemund zagrała ramą rakiety, daleko w aut

0-15 Po skrócie Niemki Iga dobiegła do piłki, ale odegrała w siatkę

5:2

Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi. Wygrany szybko i do zera

40-0 Znów dobry pierwszy serwis Igi

30-0 Mocny pierwszy serwis Polki

15-0 Ładna akcja Igi przy siatce

4:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga kończy gema pięknym drive-volleyem. Pierwsze dwie szanse na przełamanie przepadły, ale potem była trzecia

Będzie kolejna szansa na przełamanie

40-40

40-15 Iga ma breakpointy

30-15 Bardzo mocny ale za długi return Polki

30-0 Po mocnym bekhendzie Igi rywalka odegrała w siatkę

15-0 Ładny mocno rotowany forhend Igi

3:2

Gem Siegemund PRZEŁAMANIE. Na koniec znów podwójny błąd serwisowy Igi Świątek. Trzeci w gemie

Siegemund ma breakpointa. Ściągnęła Igę do siatki skrótem, a potem był jej dobry lob

Równowaga. Mocny return Siegemund. Iga jeszcze się poślizgnęła

Przewaga Świątek. Dobry drugi serwis Igi

40-40 Autowe zagranie Siegemund. Miała teraz trochę szczęścia Iga

30-40

15-40 Znów podwójny błąd serwisowy Polki. Są breakpointy

15-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek

15-15 Iga przewróciła się na kort, ale wszystko OK

3:1

Gem Siegemund. Niemka wygrała go do zera. Najpierw jej ładne akcje. Potem błąd Polki

0-40 Ładna akcja Siegemund przy siatce

3:0

Gem Świątek. Iga powiększa przewagę. Na koniec gema mocny pierwszy serwis naszej gwiazdy

40-15 Nieudany skrót Niemki

30-15 Piękny mocno rotowany forhend Polki wzdłuż linii

15-15 Iga miała inicjatywę, ale zagrała w siatkę

15-0 Niecelny return Siegemund

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Trzeci breakpoint już wykorzystany. Najpierw mocny return Polki, a potem jej ładny bekhend wzdłuż linii

40-30 Znów mocny ale niecelny return Polki

40-15 Niecelny return Igi. Pierwszy przegrany punkt dzisiaj

40-0 Po mocnym forhendzie Polki Niemka odegrała w aut. Są breakpointy

30-0 Siegemund pod presją zagrała w aut

15-0 Najpierw mocny return a potem dokładny bekhend Igi

1:0

Gem Świątek. Iga pewnie wygrała gema otwarcia, do zera

40-0 Dobra reakcja Igi na mocny return rywalki, która po chwili zagrała w aut

30-0

GRAMY! Serwuje Iga Świątek!

Trwa już rozgrzewka

Losowanie wygrała Iga i wybrała serwis. Zatem zacznie 

Iga Świątek i Laura Siegemund właśnie pojawiły się na korcie!

Mirra Andiejewa odrobiła straty w trzecim secie i pokonała Jelenę Ostapenko 5:7, 6:2, 6:4! Rosjanka może być rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale. Polka ok. godz. 19.45 na korcie!

Ostapenko prowadzi w trzecim secie 4:2. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek

Polka na kort wyjdzie zatem już po godzinie 19, pewnie bliżej 19.30

Trwa mecz Andriejewa - Ostapenko. I będzie trzeci set (jest 5:7, 6:2). Po zakończeniu tego meczu na kort wyjdzie Iga Świątek

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Laura Siegemund w 2. rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie. Początek spotkania po godzinie 18.30, po zakończeniu meczu Andriejewa - Ostapenko.

Iga Świątek meczem z Laurę Siegemund rozpoczyna walkę w turnieju WTA w Stuttgarcie, który wygrała dwa razy - w latach 2022 i 2023. 38-letnia Niemka w poniedziałkowy wieczór była blisko porażki z Bułgarką Wiktoriją Tomową, ale odrobiła straty i wygrała 4:6, 7:6(4), 6:1. Laura Siegemund zajmuje 51. miejsce w rankingu. Gra dość nietypowy tenis z częstą zmianą rytmu, mnóstwem skrótów i slajsów. Jest bardzo dobrą deblistką, więc znakomicie gra przy siatce. Nie dysponuje jednak dużą siłą ognia i Iga Świątek w dobrej dyspozycji powinna ją zdominować fizycznie.

Laura Siegemund pochodzi z Filderstadt, miasta pod Stuttgartem. Dlatego ten turniej traktuje jako domowy i odnosiła w nim sukcesy. W 2016 r. doszła do finału, eliminując w 1/2 finału Agnieszkę Radwańską. W finale zatrzymała ją wtedy Andżelika Kerber. W 2017 r. Siegemund wygrała już ten turniej, zgarniając nowy model porsche. Niemka najlepsze lata ma już jednak dawno za sobą.

Iga Świątek grała z Laurą Siegemund dwa razy. Oba te spotkania wygrała wyraźnie i bez straty seta. W 2021 roku Polka pokonała Niemkę 6:3, 6:3 na mączce w Madrycie. Potem był jednostronny finał turnieju WTA w Warszawie w 2023 r. Iga wygrała go 6:0, 6:1.

