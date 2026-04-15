Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał WTA Stuttgart? Z kim kolejny mecz?

Iga Świątek pokonała Laurę Siegemund w pierwszym meczu w turnieju WTA w Stuttgarcie.

Polka jest już w ćwierćfinale imprezy, którą wygrała dwa razy w latach 2022 i 2023.

Iga Świątek rozpoczęła serię występów na mączce czyli jej ulubionej nawierzchni. Za nią pierwszy mecz w turnieju WTA w Stuttgarcie, w którym pokonała doświadczoną Niemkę Laurę Siegemund. W roli trenera Igi Świątek debiutuje Francisco Roig, którego celem jest poprawa jakości gry mistrzyni Wimbledonu. Za Polką czas intensywnych treningów na Majorce pod okiem nowego szkoleniowca.

- Jestem naprawdę szczęśliwa, że zaczynam współpracę z Francisem. Szukałam kogoś z dobrym okiem do spraw technicznych, ale też osoby na tyle doświadczonej, żeby pomóc mi w różnych sytuacjach. Czuję, że Francisco prawdopodobnie przeszedł na tourze już wszystko. Na razie idzie naprawdę świetnie. To dopiero początek. Jeszcze się poznajemy - powiedziała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej przed pierwszym meczem w Stuttgarcie. - Czuję, że patrzymy na rzeczy podobnie. On bardzo szybko wyłapuje rzeczy, które robię źle, dzięki czemu mogę je od razu poprawiać, zamiast tkwić w złych schematach. Na razie na treningach widziałam sporo pozytywnych zmian - dodała.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale WTA Stuttgart?

Iga Świątek rywalkę w ćwierćfinale turnieju WTA w Stuttgarcie pozna w czwartek po meczu Mirra Andriejewa - Alycia Parks. Przed Polką zatem dzień przerwy w rywalizacji i czas na odpoczynek oraz spokojny trening.

- Mam ze Stuttgartu naprawdę wspaniałe wspomnienia - powiedziała Iga Świątek, która wygrała ten turniej w latach 2022 i 2023. - Dlatego powrót tutaj zawsze daje mi mnóstwo pozytywnej energii. Bardzo lubię to miejsce i cieszę się, że znów mogę tu być. To mój pierwszy turniej na mączce w tym sezonie, więc oczywiście jestem podekscytowana, bo uwielbiam tę nawierzchnię.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału WTA Stuttgart

Iga Świątek kolejny mecz w turnieju WTA w Stuttgarcie zagra w piątek 17 kwietnia 2026. Rywalkę, plan gier i godzinę meczu poznamy w czwartek popołudniu. Transmisje TV z turnieju WTA w Stuttgarcie na antenie Canal+ Sport 2.

