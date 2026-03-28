Transpłciowi sportowcy na igrzyskach w Los Angeles? Jest decyzja MKOl!

MKOl wprowadza nowe zasady kwalifikacji olimpijskich, wykluczające transpłciowych sportowców z igrzysk w Los Angeles.

Decyzja ta, zgodna z rozporządzeniem prezydenta USA, ma chronić uczciwość i integralność kobiecych kategorii sportowych.

Sprawdź, jakie badania wpłynęły na tę decyzję i jakie są jej konsekwencje dla przyszłości sportu.

MKOl opublikował 10-stronicowy dokument po posiedzeniu zarządu. Nakłada on również ograniczenia na sportsmenki, takie jak dwukrotna mistrzyni olimpijska Caster Semenya z RPA, w związku z problemami zdrowotnymi znanymi jako różnice w rozwoju płciowym, czyli DSD.

Polityka kwalifikacyjna będzie obowiązywać od igrzysk w Los Angeles w lipcu 2028 roku. Nie ma mocy wstecznej. Jak podkreślił MKOl, „chroni uczciwość, bezpieczeństwo i integralność w kategorii kobiet”.

„Kwalifikacja do dowolnych zawodów kategorii kobiecej w igrzyskach olimpijskich lub innych zawodach MKOl, w tym w sportach indywidualnych i drużynowych, jest obecnie ograniczona do biologicznych kobiet, co będzie określane na podstawie jednorazowego badania genetycznego SRY. Opierając się na dowodach naukowych, MKOl uważa, że obecność genu SRY jest ustalona na całe życie i stanowi wysoce wiarygodny dowód na to, że u zawodniczki rozwinęła się płeć męska” – poinformował Komitet w komunikacie prasowym.

Nie jest jasne, ile, jeśli w ogóle, kobiet transpłciowych startuje na poziomie olimpijskim. Żadna zawodniczka, która urodziła się jako mężczyzna, nie startowała w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Karta Olimpijska MKOl stanowi, że dostęp do uprawiania sportu jest prawem człowieka.

Przed igrzyskami w Paryżu trzy czołowe dyscypliny sportowe – lekkoatletyka, pływanie i kolarstwo – wprowadziły już przepisy wykluczające z rywalizacji kobiety transpłciowe, które przeszły okres męskiego dojrzewania.

W dokumencie MKOl szczegółowo opisano badania, z których wynika, że urodzenie się mężczyzną daje korzyści fizyczne, które są później zachowane, mimo zmiany płci.

„Mężczyźni doświadczają trzech znaczących szczytów testosteronu: w łonie matki, w okresie niemowlęcym oraz od okresu dojrzewania do dorosłości. Daje to mężczyznom indywidualną, zależną od płci przewagę w sportach i konkurencjach wymagających siły, mocy i/lub wytrzymałości” – można przeczytać w komunikacie.

Nowe przepisy MKOl są zgodne z rozporządzeniem prezydenta USA, podpisanym w lutym zeszłego roku, „Keeping Men Out of Women's Sports” (Trzymanie mężczyzn z dala od sportu kobiet - PAP), na bazie którego zakazuje się sportowcom transpłciowym udziału w zawodach szkolnych, uniwersyteckich i zawodowych w kobiecych kategoriach w Stanach Zjednoczonych.

