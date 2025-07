Dziwaczne przepisy blokują Sochana

To wszystko efekt regulaminów, jakie narzuca liga zawodowa NBA, mówiących, że gracz tej ligi powołany do reprezentacji swojego kraju może jej poświęcić 45 dni, łącznie z dniami meczowymi. Sztab polskiej drużyny narodowej musi więc „dawkować” zajęcia Sochanowi, tak by optymalnie wykorzystać przyznany czas. W rezultacie polski skrzydłowy Ostróg na razie ćwiczy indywidualnie z członkami trenerskiego sztabu, ale nie z resztą drużyny. Trochę to wszystko dziwne i nienaturalne, ale wypada mieć nadzieję, że taka sytuacja nie potrwa zbyt długo, pewnie najwyżej kilka najbliższych dni. Związek nie podaje dokładnego terminu, kiedy wszystko miałoby wrócić do normy.

Obecnie Jeremy trenuje indywidualnie. Poinformujemy gdy dostanie zielone światło na treningi z zespołem – przekazał jedynie PZKosz na profilu kadry na platformie X.

W sumie jednak liczy się nie tylko możliwość pracy Jeremy’ego wspólnie z kolegami na parkiecie, ale i sama jego obecność już od początku zgrupowania, zgrywanie się z partnerami, budowanie chemii w grupie i właściwej atmosfery.

– Przyjechałem na sam start obozu dlatego, że najważniejsze jest zgranie i zbudowanie atmosfery. Mistrzostwa Europy to dla mnie duże przeżycie. Idziemy na całość – stwierdził polski koszykarz San Antonio Spurs w wypowiedzi udzielonej dziennikarzom podczas poniedziałkowego otwartego dla mediów treningu w Krakowie. Jak potwierdził, mamy go zobaczyć w niektórych meczach towarzyskich reprezentacji rozgrywanych przed startem ME.

Sochan potwierdził także to, co już wiemy z informacji płynących latem z USA: mocno ostatnio pracuje nad rzutem. Wiadomo, że to pewna jego słabość, którą musi doskonalić bez przerwy i którą najczęściej wytykają mu krytycy.

– Rzut jest bardzo ważny, całe wakacje nad tym pracowałem i myślę, że jest lepiej. Zobaczymy jak będzie na meczu – przekazał nasz jedynak w NBA.

Polacy trenują w Krakowie na obiektach AGH. Pierwsze sparingi rozegrają na turnieju we Włoszech 2 i 3 sierpnia - z Senegalem i Italią lub Islandią oraz 6 sierpnia z Serbami w Belgradzie. Czekają ich także trzy mecze towarzyskie w kraju (Katowice i Sosnowiec) ze Szwecją, Gruzją i Finlandią.

Fazę grupową EuroBasketu 2025 Sochan i spółka rozpoczną 28 sierpnia meczem ze Słowenią w Katowicach. Rywalami Polaków w grupie D będą: wicemistrz olimpijski i Europy Francja, Słowenia, Izrael, Belgia i Islandia. Tytułu bronią Hiszpanie. Polacy w ME 2022 zajęli sensacyjne czwarte miejsce.