Anastazja Kuś znów zachwyca! 18-latka z medalem ME dla Polski

Anastazja Kuś pewnie i bez problemów weszła do finału biegu na 400 metrów podczas mistrzostw Europy U20. W nim była jedną z trzech głównych faworytek - obok Brytyjki Charlotte Henrich i Niemki Johanny Martin. Medal wydawał się bardzo prawdopodobny, ale ambitna 18-latka chciała utrzeć nosa rok starszym rywalkom. Finałowy bieg zaczęła w swoim stylu - spokojnie, szybko dała się wyprzedzić goniącej ją Henrich. Kuś słynie jednak z piorunującej końcówki i tym razem było podobnie. Na ostatnią prostą wyszła blisko Brytyjki i tuż przed Niemką. Do końca chciała wyprzedzić fenomenalną Henrich i niemal przypłaciła to medalem!

18-letnia Anastazja Kuś z medalem ME

Polka odczuła mocny finisz na ostatniej prostej i w pewnym momencie ją "postawiło". Skorzystały na tym zwycięska Henrich i srebrna Martin, a blisko była też czwarta Francuzka Victoria Kwarteng, która na mecie straciła do brązowej ostatecznie Kuś zaledwie 0,03 s! Złota Brytyjka wygrała z nowym rekordem życiowym 51,68 s, a Niemka przebiegła 400 m w równo 52 sekundy. Polska bohaterka uzyskała wynik 52,23 - nieznacznie gorszy od rekordu życiowego (52,01) z tegorocznych mistrzostw Polski U20.

Był to piąty medal reprezentacji Polski na młodzieżowych ME. Wcześniej złoto z rekordem świata w dziesięcioboju zdobył Hubert Trościanka, srebro w rzucie dyskiem i brąz w pchnięciu kulą wywalczył Jakub Rodziak, a Paweł Pośpiech był trzeci w skoku o tyczce. W niedzielę (10 sierpnia) ostatni dzień zawodów.

To także kolejny sukces w krótkiej przecież karierze Kuś. Już w wieku 18 lat może pochwalić się halowym wicemistrzostwem świata w sztafecie, mistrzostwem Europy U18 i brązowym medalem ME U20. Jest także brązową medalistką halowych MP seniorów z tego roku i mistrzynią kraju U20 na stadionie.