Anita Włodarczyk w żałobie. Nie żyje Andrzej Włodarczyk, tata polskiej mistrzyni olimpijskiej

Nie żyje Andrzej Włodarczyk, tata Anity Włodarczyk

Był prezes Pavartu Rawicz oraz propagatorem speedrowera w Polsce

Był społecznikiem z prawdziwego zdarzenia - wspomina go burmistrz Rawicza

Nie żyje Andrzej Włodarczyk, tata Anity Włodarczyk

Bardzo smutne wieści napłynęły z Rawicza. Nie żyje Andrzej Włodarczyk - ojciec Anity Włodarczyk i ważna postać lokalnego sportu. Informację o jego śmierci przekazał klub Pavart Rawicz, z którym był związany przez wiele lat.

Andrzej Włodarczyk był nie tylko działaczem, ale przede wszystkim człowiekiem z ogromną pasją. Przez lata pełnił funkcję prezesa Pavart Rawicz i był jednym z głównych twórców oraz propagatorów speedrowera – zarówno w mieście, jak i w całej Polsce.

- Jego odejście to wielka strata nie tylko dla Pavart Rawicz, ale i całej społeczności speedrowera. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek oddany swojej pasji i ludziom - przekazano w oficjalnym komunikacie klubu.

Dramatyczna relacja Anity Włodarczyk z Kataru! "To było straszne"

58

Poruszające pożegnanie Andrzeja Włodarczyka. „Społecznik z prawdziwego zdarzenia”

Poruszające słowa opublikował także burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik. - Człowiek, który był częścią historii Rawicza. Społecznika z prawdziwego zdarzenia, twórcy speedrowera w naszym mieście. Człowieka twardo stąpającego po ziemi, a jednocześnie o wielkim, dobrym sercu - napisał.

Dla Anita Włodarczyk to ogromna strata również w wymiarze osobistym i sportowym. To właśnie ojciec był jej pierwszym mentorem i wprowadził ją w świat sportu. Zanim sięgnęła po olimpijskie złoto w rzucie młotem, pierwsze sukcesy odnosiła właśnie w speedrowerze.

Dziś cały sportowy świat łączy się w bólu z rodziną Włodarczyk. Odszedł człowiek, który zostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale też trwały ślad w historii polskiego sportu.