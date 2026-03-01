Dramatyczna relacja Anity Włodarczyk z Kataru! "To było straszne"

Anita Włodarczyk, trenując w Katarze, znalazła się w centrum napięć po ataku USA na Iran.

Polska młociarka była świadkiem głośnych eksplozji w pobliżu amerykańskiej bazy wojskowej, co wywołało chwile grozy.

Przestrzeń powietrzna została zamknięta, a Włodarczyk relacjonuje dramatyczne wydarzenia, jednocześnie apelując o spokój.

Dowiedz się więcej o jej przeżyciach i jak ocenia obecną sytuację w Katarze.

Anita Włodarczyk bardzo często trenuje w Katarze, gdzie ma świetne warunki. Teraz też nasza utytułowana młociarka poleciała do Dohy, przygotowywać się do kolejnych startów. Po ataku USA na Iran sytuacja w Katarze zrobiła się bardzo trudna. Anita Włodarczyk przebywa zaledwie 40 km od amerykańskiej bazy Al Udeid Air Base, więc była świadkiem głośnych wybuchów. O wszystkim opowiedziała kibicom na Instagramie.

Kochani, dostaje od Was bardzo dużo wiadomości z pytaniem, czy jestem bezpieczna Tak — "jestem bezpieczna“. Jestem od 10 dni w Doha, w Katarze.Wczoraj będąc na treningu na rzutni otrzymaliśmy pierwszy alert o możliwym ataku Iranu (na bazę amerykańską w Katarze) z informacją aby udać się do domów itp nie minęło 20 -30 min i usłyszeliśmy dwa wybuchy więc odrazu wróciliśmy do hotelu. Przez cały dzień było słychać wybuchy, sytuacja nie była normalna, to co się działo na niebie to było straszne, widzicie na filmikach jaki miałam widok z pokoju w hotelu, a jesteśmy tylko 40 km od amerykańskiej bazy Al Udeid Air Base więc to co zostaje przechwycone przez systemy to przeważnie spada na miasto... - opowiada Anita Włodarczyk.

Młociarka zapewnia, że jest bezpieczna i dziękuje kibicom za troskę i wyrazy wsparcia.

Cały czas otrzymujemy alerty, oficjalne komunikaty z mediów oraz na bieżąco informacje z Ambasady RP w Katarze, dbamy o bezpieczeństwo.Od wczorajszego południa przestrzeń powietrzna została zamknięta, mnóstwo samolotów rano krążyło nad Katarem i w ostateczności zawróciły z powrotem na lotnisko... Dziękuję za troskę p.s Uściski dla Wszystkich Polaków będących w Doha, zachowajmy spokój i bądźmy dobrej myśli że za chwile nastąpi tutaj spokój - apeluje Anita Włodarczyk.

