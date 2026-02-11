Trwają Igrzyska Olimpijskie 2026, a tu taka fatalna wiadomość. Paweł Fajdek trafił do szpitala! Koszmarne szczegóły

Paweł Fajdek, pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem, trafił do szpitala i przeszedł operację stawu barkowego.

Kontuzja wykluczy go z treningów na najbliższy czas, ale sportowiec wyraża optymizm i zapowiada powrót do formy w tym sezonie.

Fajdek poinformował o swojej sytuacji w mediach społecznościowych, zachowując poczucie humoru i prosząc fanów o wsparcie.

Czekamy na medale olimpijskie, a tu taka wiadomość. Paweł Fajdek trafił do szpitala

Paweł Fajdek to jeden z najlepszych polskich lekkoatletów XXI wieku. Pięć razy zdobywał tytuł mistrza świata, a raz - Europy. Do tego dochodzą dwa srebrne medale na mistrzostwach Europy i brązowy medal olimpijski. Niestety obecnie tak dobrych sportowców nie mamy w sportach zimowych, dlatego z każdego medalu olimpijskiego cieszymy się jak dzieci. Do tej pory (stan na 11.2) tylko Kacper Tomasiak uplasował się na podium na Igrzyskach Olimpijskich 2026. Czekając na kolejne medale, przyszła fatalna wiadomość. Paweł Fajdek trafił do szpitala. Młociarz poinformował o tym w dramatycznym wpisie w mediach społecznościowych. Szczegóły są koszmarne, ale pięciokrotny mistrz świata to twardy zawodnik, który nigdy się nie poddaje.

Paweł Fajdek w szpitalu. "Kluczowe są teraz dwa pierwsze miesiące"

Mimo tej trudnej dla niego sytuacji, Paweł Fajdek zdaje się zachowywać nienajgorszy humor. Świadczyć o tym może wpis, który zamieścił na Facebooku.

Siemanko, niezłe wdzianko. Jak wiadomo sport, to nie tylko sukcesy i przyjemne chwilę. Zdecydowanie więcej jest w tym ciężkiej pracy, łez i cierpienia. Tym razem padło na mnie i tą drugą opcję ale... Jak wiecie doskonale, uwielbiam hardcorowe sytuacje i ta właśnie taka jest. Operacja stawu barkowego wykluczy mnie na dłuższą chwilę, jednak broni nie składam, kluczowe są teraz dwa pierwsze miesiące i oby goiło się jak na psie. Trzymajcie kciuki a ja postaram się wrócić jeszcze w tym sezonie

- napisał ze sporą dozą optymizmu młociarz. Na koniec jeszcze Paweł Fajdek poradził uważać na... tłusty czwartek. Liczymy na to, że lekkoatleta szybko wróci do zdrowia i formy i w sezonie letnim potwierdzi, że w rzucie młotem Polska jest potęgą.

