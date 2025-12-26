Młodsza siostra Natalii Bukowieckiej też zachwyca! Alicja Kaczmarek kocha bieganie i modeling

Natalia Bukowiecka jeszcze przed zeszłorocznym ślubem odnosiła sukcesy pod panieńskim nazwiskiem Kaczmarek. W ostatnich latach weszła na najwyższy poziom, czego potwierdzeniem są medale mistrzostw Europy (złoto w 2024), mistrzostw świata (srebro w 2023) i igrzysk olimpijskich (brąz w 2024). O podobnych sukcesach marzy jej młodsza siostra Alicja Kaczmarek. 23-latka nie tak dawno błyszczała w juniorskich kategoriach. W 2021 roku została m.in. mistrzynią Polski U20 w biegu na 400 metrów przez płotki, a także wystąpiła na ME i MŚ U20. Ze światowego czempionatu przywiozła zresztą srebrny medal w sztafecie mieszanej 4x400. Niestety później jej karierę wyhamowały problemy zdrowotne, po których nie wróciła do optymalnej formy.

Natalia Bukowiecka zadała szyku pod choinką. Obcisła mini i odsłonięty dekolt dodały uroku

Alicja Kaczmarek jak siostra, Natalia Bukowiecka

Od 2022 roku Kaczmarek nie może nawiązać do najlepszych wyników, a poza płotkarskim dystansem próbowała też sił na 800 metrów. Na ostatnich mistrzostwach Polski odpadła już w eliminacjach biegu na 400 m ppł z czasem 61,60 - gorszym o ponad 3 sekundy od jej rekordu życiowego (58,42) z 2021 roku.

"Kiedyś do biegania napędzały mnie sukcesy. Teraz, gdy już nie przychodzi mi to z taką łatwością jak kiedyś i bardziej muszę zawalczyć o swoje, motywuje mnie to jeszcze bardziej! Kocham to, co robię, i nie wyobrażam sobie życia bez biegania. Bieganie pozwoliło mi lepiej poznać samą siebie, cudownych ludzi i zobaczyć wiele wspaniałych miejsc" - podkreśla jednak 23-latka, która wciąż się nie poddaje. Ostatnio przygotowywała się do nowego sezonu ze starszą siostrą w Monte Gordo.

Natalia Bukowiecka wyszła z piany niczym Afrodyta. Tak szykuje się na nowy sezon [ZDJĘCIA]

Siostry "Top Model"

Młodsza z sióstr Kaczmarek łączy sportową karierę ze studiami dietetycznymi. Na co dzień mieszka w Poznaniu, jest zawodniczką klubu OŚ AZS Poznań. Poza treningami interesuje się m.in. modelingiem - w 2023 r. wraz z siostrą pojawiła się na finale "Top Model". Kilka miesięcy później Bukowiecka pokazała się zresztą na wybiegu "Top Model" u boku Aleksandry Mirosław.

Jej 23-letnia siostra również świetnie czuje się przed obiektywem i ma za sobą różne sesje. Efektami dzieli się przede wszystkim w mediach społecznościowych. Więcej zdjęć Alicji Kaczmarek i Natalii Bukowieckiej znajdziesz w powyższej galerii.