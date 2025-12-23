23 grudnia zmarł słynny polski trener. Czesław Kotwica wychował wielu olimpijczyków! Ogromna strata

Ogromna strata dla świata polskiej lekkoatletyki

We wtorek, 23 grudnia, zmarł słynny polski trener Czesław Kotwica

Wychował wielu znakomitych olimpijczyków

Polski sport pogrążył się w żałobie. We wtorek, 23 grudnia, w wieku 84 lat zmarł Czesław Kotwica, wybitny wrocławski szkoleniowiec specjalizujący się w konkurencjach rzutowych. O śmierci trenera, który przez dekady szlifował talenty reprezentantów Polski, poinformował Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Czesław Kotwica był jedną z najważniejszych postaci dolnośląskiej "królowej sportu". Jego kariera trenerska była nierozerwalnie związana z Wrocławiem, gdzie pracował zarówno z zawodnikami klubowymi, jak i kadrowiczami. Słynął z doskonałego warsztatu w konkurencjach technicznych.

Czesław Kotwica wychowywał znakomitych olimpiczyków

Spod jego ręki wyszło wielu znakomitych sportowców. To on opiekował się m.in. Dariuszem Adamusem, oszczepnikiem, który reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. W ostatnich latach jego podopiecznymi byli tak utytułowani zawodnicy jak Joanna Wiśniewska (medalistka mistrzostw Europy w rzucie dyskiem), kulomiot Jakub Szyszkowski czy dyskobolka Wioletta Potępa.

Za wieloletnią pracę i wkład w rozwój polskiej lekkoatletyki Czesław Kotwica był wielokrotnie nagradzany. Władze związku uhonorowały go srebrną (1972) oraz złotą (1978) odznaką Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.