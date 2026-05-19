Diamentowa Liga na Śląsku. Mistrz świata przyleci do Polski! "Wszyscy chcą na nim rewanżu"

Światowa lekkoatletyka ponownie zawita na Stadion Śląski 23 sierpnia 2026 roku, goszcząc prestiżową Diamentową Ligę.

Sensacyjny mistrz świata na 100 metrów, Oblique Seville, przyleci do Polski, stając się celem rewanżu dla sprinterskiej elity.

Nie przegap starcia Ewy Swobody, prób bicia rekordu świata przez Armanda Duplantisa i odkryj, jakie inne gwiazdy oraz atrakcje czekają na Śląsku!

Król sprintu na Śląsku. "Wszyscy chcą na nim rewanżu"

Emocje sięgają zenitu, bo do startu jedynego w tej części Europy mityngu Diamentowej Ligi pozostało coraz mniej czasu. Organizatorzy odsłaniają kolejne karty, a najnowsze ogłoszenie rozpala wyobraźnię kibiców. Do Chorzowa przyleci Oblique Seville, jamajski sprinter, który w Tokio sensacyjnie zdobył złoty medal mistrzostw świata w królewskim biegu na 100 metrów. Jego występ to gwarancja rywalizacji na najwyższym poziomie.

- Jeszcze rok temu o tej porze Oblique Seville był jednym z wielu. Aż do minionego września. Odkąd w Japonii zdobył złoto w królewskim sprincie – na 100 metrów – stanął w jednym szeregu z wybitnymi - uważa Piotr Małachowski, dyrektor sportowy imprezy.

Przeczytaj także: Natalia Bukowiecka z siostrą poszła na całość! Nawet w święta nie mogły odpuścić

Seville, który na igrzyskach w Paryżu zajął ostatnie miejsce w finale, w Tokio odwrócił los i z czasem 9.77 sekundy zszokował świat, wyprzedzając faworytów. Teraz wszyscy najwięksi rywale marzą o tym, by go pokonać. Sam zawodnik nie może doczekać się startu w Polsce.

- Chcę występów w największych mityngach, przed najlepszą widownią. A taką jest ta polska na Śląsku – mówi Seville.

Gwiazdozbiór na Stadionie Śląskim. Kogo jeszcze zobaczymy?

Oblique Seville to tylko jedna z wielu gwiazd, które 23 sierpnia rozbłysną na Stadionie Śląskim. W biegu na 100 metrów kobiet zobaczymy prawdziwy pojedynek tytanek. Nasza duma, Ewa Swoboda, zmierzy się z trzykrotną złotą medalistką MŚ Melissą Jefferson-Wooden oraz mistrzynią olimpijską Julien Alfred. To nie koniec! Już po raz piąty na Śląsku o pobicie rekordu świata powalczy fenomenalny tyczkarz Armand "Mondo" Duplantis.

Zobacz też: Aryna Sabalenka w gorącej sesji przed Roland Garros! Jej narzeczony aż nie wytrzymał

Oczywiście nie zabraknie też biało-czerwonej elity. Oprócz Swobody na starcie pojawią się m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek, Jakub Szymański i Piotr Lisek. Organizatorzy przygotowali dla nich specjalne trybuny, a zakup biletów w tych sektorach daje szansę na spotkanie z mistrzami.

Nie tylko sport. Influencerzy i wyjątkowa atmosfera

Memoriał Kamili Skolimowskiej to już nie tylko sportowe widowisko, ale i prawdziwe święto. W tym roku po raz pierwszy odbędzie się trójbój influencerów „Diamond Cup powered by Patec”, w którym znani twórcy internetowi zmierzą się w pchnięciu kulą, skoku w dal i biegu na 100 metrów. To wydarzenie z pewnością przyciągnie nową publiczność.

O wyjątkowej atmosferze panującej na Śląsku opowiada nam Natalia Bukowiecka, dla której start przed polską publicznością jest niezwykle ważny.

- Start na memoriale zawsze jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Właśnie myślę, że też z tych emocjonalnych względów, że mogę tam spotkać się z polskimi kibicami. Tam jest zawsze bardzo dużo mojej rodziny, więc oni wszyscy mi kibicują - mówi medalistka olimpijska.

Zawodniczka podkreśla też, jak świetnie sportowcy czują się zaopiekowani podczas imprezy, wspominając m.in. o strefie beauty.

- Myślę, że wszyscy sportowcy po prostu czują się tam jak w domu - podsumowuje Bukowiecka.

32

Natalia Bukowiecka: Podziwiam męża, ale motywacją jestem dla siebie sama