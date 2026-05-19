Diamentowa Liga na Śląsku. Mistrz świata przyleci do Polski! "Wszyscy chcą na nim rewanżu"

- Światowa lekkoatletyka ponownie zawita na Stadion Śląski 23 sierpnia 2026 roku, goszcząc prestiżową Diamentową Ligę.
- Sensacyjny mistrz świata na 100 metrów, Oblique Seville, przyleci do Polski, stając się celem rewanżu dla sprinterskiej elity.
- Nie przegap starcia Ewy Swobody, prób bicia rekordu świata przez Armanda Duplantisa i odkryj, jakie inne gwiazdy oraz atrakcje czekają na Śląsku!
Król sprintu na Śląsku. "Wszyscy chcą na nim rewanżu"
Emocje sięgają zenitu, bo do startu jedynego w tej części Europy mityngu Diamentowej Ligi pozostało coraz mniej czasu. Organizatorzy odsłaniają kolejne karty, a najnowsze ogłoszenie rozpala wyobraźnię kibiców. Do Chorzowa przyleci Oblique Seville, jamajski sprinter, który w Tokio sensacyjnie zdobył złoty medal mistrzostw świata w królewskim biegu na 100 metrów. Jego występ to gwarancja rywalizacji na najwyższym poziomie.
- Jeszcze rok temu o tej porze Oblique Seville był jednym z wielu. Aż do minionego września. Odkąd w Japonii zdobył złoto w królewskim sprincie – na 100 metrów – stanął w jednym szeregu z wybitnymi - uważa Piotr Małachowski, dyrektor sportowy imprezy.
Seville, który na igrzyskach w Paryżu zajął ostatnie miejsce w finale, w Tokio odwrócił los i z czasem 9.77 sekundy zszokował świat, wyprzedzając faworytów. Teraz wszyscy najwięksi rywale marzą o tym, by go pokonać. Sam zawodnik nie może doczekać się startu w Polsce.
- Chcę występów w największych mityngach, przed najlepszą widownią. A taką jest ta polska na Śląsku – mówi Seville.
Gwiazdozbiór na Stadionie Śląskim. Kogo jeszcze zobaczymy?
Oblique Seville to tylko jedna z wielu gwiazd, które 23 sierpnia rozbłysną na Stadionie Śląskim. W biegu na 100 metrów kobiet zobaczymy prawdziwy pojedynek tytanek. Nasza duma, Ewa Swoboda, zmierzy się z trzykrotną złotą medalistką MŚ Melissą Jefferson-Wooden oraz mistrzynią olimpijską Julien Alfred. To nie koniec! Już po raz piąty na Śląsku o pobicie rekordu świata powalczy fenomenalny tyczkarz Armand "Mondo" Duplantis.
Oczywiście nie zabraknie też biało-czerwonej elity. Oprócz Swobody na starcie pojawią się m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek, Jakub Szymański i Piotr Lisek. Organizatorzy przygotowali dla nich specjalne trybuny, a zakup biletów w tych sektorach daje szansę na spotkanie z mistrzami.
Nie tylko sport. Influencerzy i wyjątkowa atmosfera
Memoriał Kamili Skolimowskiej to już nie tylko sportowe widowisko, ale i prawdziwe święto. W tym roku po raz pierwszy odbędzie się trójbój influencerów „Diamond Cup powered by Patec”, w którym znani twórcy internetowi zmierzą się w pchnięciu kulą, skoku w dal i biegu na 100 metrów. To wydarzenie z pewnością przyciągnie nową publiczność.
O wyjątkowej atmosferze panującej na Śląsku opowiada nam Natalia Bukowiecka, dla której start przed polską publicznością jest niezwykle ważny.
- Start na memoriale zawsze jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Właśnie myślę, że też z tych emocjonalnych względów, że mogę tam spotkać się z polskimi kibicami. Tam jest zawsze bardzo dużo mojej rodziny, więc oni wszyscy mi kibicują - mówi medalistka olimpijska.
Zawodniczka podkreśla też, jak świetnie sportowcy czują się zaopiekowani podczas imprezy, wspominając m.in. o strefie beauty.
- Myślę, że wszyscy sportowcy po prostu czują się tam jak w domu - podsumowuje Bukowiecka.