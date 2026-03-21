Jakub Szymański został halowym mistrzem świata w biegu na 60 metrów przez płotki, deklasując rywali w Toruniu.

Polak zaprezentował kosmiczną formę, finiszując z czasem 7,40 s, co jest jego największym sukcesem w karierze.

Szymański od początku narzucił niesamowite tempo, nie dając szans faworyzowanym rywalom, w tym Amerykaninowi Treyowi Cunninghamowi.

Fenomenalny bieg po złoto i historyczny triumf

To był finał, na który czekała cała Polska. Jakub Szymański, startując przed własną publicznością, nie zawiódł pokładanych w nim nadziei i wzniósł się na absolutne wyżyny swoich możliwości. Od samego startu narzucił niesamowite tempo i nie dał rywalom żadnych szans.

Polak przekroczył linię mety jako pierwszy, a tablica wyników pokazała fenomenalny czas. Jakub Szymański z czasem 7,40 s zdobył złoty medal halowych mistrzostw świata, poprawiając swój wynik z półfinału i pokazując, że w decydującym momencie jest najmocniejszy. Eksplozja radości na toruńskiej arenie była najlepszym dowodem na rangę tego osiągnięcia.

Droga do finału pod pełną kontrolą

Już bieg półfinałowy pokazał, że Szymański jest w doskonałej dyspozycji i będzie liczył się w walce o medale. Polak pewnie wygrał swoją serię z czasem 7,42 s, co było drugim najlepszym rezultatem całej fazy półfinałowej. Szybszy od niego był jedynie Amerykanin Trey Cunningham (7,35 s), który urastał do roli głównego faworyta.

W finale to jednak Polak pokazał mistrzowską klasę, zostawiając wszystkich rywali w tyle. Niestety, w decydującej rozgrywce zabrakło drugiego z naszych reprezentantów. Damian Czykier zakończył rywalizację na etapie półfinału, zajmując w swoim biegu czwarte miejsce z czasem 7,57 s, co nie wystarczyło do awansu. Cała presja spoczęła więc na barkach Szymańskiego, a ten udźwignął ją w iście mistrzowskim stylu, dając polskim kibicom powody do ogromnej dumy.

