Jakub Szymański mistrzem świata! Co za bieg! Polak zdeklasował rywali w finale

Przemysław Ofiara
2026-03-21 21:08

Niewiarygodny sukces Polaka! Jakub Szymański został halowym mistrzem świata w biegu na 60 metrów przez płotki. Podczas zawodów w Toruniu Polak zaprezentował kosmiczną formę, finiszując z czasem 7,40 s i deklasując rywali w walce o złoto. To największy sukces w karierze młodego płotkarza i historyczny moment dla polskiej lekkoatletyki, który na długo pozostanie w pamięci kibiców.

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 26 w Toruniu: Zdjęcia kibiców i zawodników z soboty, 2. dnia imprezy

Autor: Paweł Skraba
  • Jakub Szymański został halowym mistrzem świata w biegu na 60 metrów przez płotki, deklasując rywali w Toruniu.
  • Polak zaprezentował kosmiczną formę, finiszując z czasem 7,40 s, co jest jego największym sukcesem w karierze.
  • Szymański od początku narzucił niesamowite tempo, nie dając szans faworyzowanym rywalom, w tym Amerykaninowi Treyowi Cunninghamowi.
  • Jakie wyzwania pokonał Szymański, aby osiągnąć ten historyczny sukces i co to oznacza dla polskiej lekkoatletyki?

Fenomenalny bieg po złoto i historyczny triumf

To był finał, na który czekała cała Polska. Jakub Szymański, startując przed własną publicznością, nie zawiódł pokładanych w nim nadziei i wzniósł się na absolutne wyżyny swoich możliwości. Od samego startu narzucił niesamowite tempo i nie dał rywalom żadnych szans.

Polak przekroczył linię mety jako pierwszy, a tablica wyników pokazała fenomenalny czas. Jakub Szymański z czasem 7,40 s zdobył złoty medal halowych mistrzostw świata, poprawiając swój wynik z półfinału i pokazując, że w decydującym momencie jest najmocniejszy. Eksplozja radości na toruńskiej arenie była najlepszym dowodem na rangę tego osiągnięcia.

Droga do finału pod pełną kontrolą

Już bieg półfinałowy pokazał, że Szymański jest w doskonałej dyspozycji i będzie liczył się w walce o medale. Polak pewnie wygrał swoją serię z czasem 7,42 s, co było drugim najlepszym rezultatem całej fazy półfinałowej. Szybszy od niego był jedynie Amerykanin Trey Cunningham (7,35 s), który urastał do roli głównego faworyta.

W finale to jednak Polak pokazał mistrzowską klasę, zostawiając wszystkich rywali w tyle. Niestety, w decydującej rozgrywce zabrakło drugiego z naszych reprezentantów. Damian Czykier zakończył rywalizację na etapie półfinału, zajmując w swoim biegu czwarte miejsce z czasem 7,57 s, co nie wystarczyło do awansu. Cała presja spoczęła więc na barkach Szymańskiego, a ten udźwignął ją w iście mistrzowskim stylu, dając polskim kibicom powody do ogromnej dumy.

