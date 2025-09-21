Kim jest Maria Żodzik, srebrna medalistka lekkoatletycznych MŚ? Otrzymała obywatelstwo od Andrzeja Dudy

Mamy medal lekkoatletycznych MŚ w skoku wzwyż

Honor polskiej kadry narodowej obroniła Maria Żodzik

Kim jest polska lekkoatletka? Kiedy otrzymała polskie obywatelstwo?

Maria Żodzik z medalem mistrzostw świata. Otrzymała obywatelstwo od Dudy

Maria Żodzik to jedna z nowych twarzy polskiej lekkoatletyki, która w niedzielę przykuła uwagę polskich fanów. W Tokio zapewniła sobie awans do finału skoku wzwyż podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata, osiągając wysokość 1,92 m. Już sam ten wynik jest dla niej sukcesem – to pierwszy finał globalnej imprezy w karierze zawodniczki i jako pierwsza z reprezentantów Polski zdobyła medal MŚ! – To mój pierwszy finał globalnej imprezy, jestem z siebie zadowolona – podkreślała po eliminacjach. Po finale jej radość będzie jeszcze większa.

Polska z medalem lekkoatletycznych mistrzostw świata! Sukces Marii Żodzik!

Żodzik pochodzi z Białorusi, ale od kilku lat mieszka w Polsce. Jej dziadkowie byli Polakami, a w marcu 2024 roku, decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy, otrzymała polskie obywatelstwo. Od tamtej pory startuje w biało-czerwonych barwach. Jak sama przyznaje, czuje się coraz pewniej w kadrze: – Na poprzednich imprezach się stresowałam, bo nie poznałam jeszcze reprezentacji, a teraz wszystkich znam. Jestem spokojna, dobrze się czuję – mówiła po udanym występie.

Polka skoczyła dwa metry w finale mistrzostw świata

Choć jej ambicje sięgają wysoko, Żodzik podchodzi do rywalizacji z rozsądkiem i pokorą. – Dziewczyny są na pewno tak przygotowane, że trzeba będzie skakać minimum dwa metry, żeby stanąć na podium. Ja celuję najpierw w czołową ósemkę, małymi łyżeczkami – zaznaczyła.

W niedzielnym finale zmierzy się z 15 innymi zawodniczkami. Najgroźniejszą rywalką wydaje się być rekordzistka świata, Jarosława Mahuczich z Ukrainy, a o medale walczyć będą również Australijki Eleanor Patterson i Nicola Olyslagers. Żodzik pozostaje jednak skupiona na swoim planie: krok po kroku, „małymi łyżeczkami” chce piąć się w górę światowego skoku wzwyż. Do Polski wróci ze srebrnym medalem mistrzostw świata!

Największe sukcesy Marii Żodzik

Maria Żodzik ma na koncie dwa złote medale mistrzostw Polski w Bydgoszczy z 2024 i 2025 roku. Wcześniej w 2021 roku sięgała po srebrny medal mistrzostw Białorusi w Mińsku.

Medal mistrzostw świata jest jednak największym sukcesem w karierze 28-letniej lekkoatletki.