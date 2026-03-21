Natalia Bukowiecka została halową wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów, ustanawiając nowy rekord Polski (50,83 s).

Ten historyczny sukces jest tym bardziej znaczący, że Polka dokonała go w finale, którego kontrowersyjny format ostro krytykowała.

Bukowiecka, zamieniając frustrację w sportową złość, pokazała determinację i udowodniła, że potrafi walczyć o najwyższe cele.

Jakie wyzwania musiała pokonać i co sprawiło, że osiągnęła tak spektakularny wynik?

Srebro i rekord Polski w "absurdalnym finale"

To był bieg, który przejdzie do historii polskiej lekkiej atletyki. Natalia Bukowiecka, choć nie była faworytką, pokazała niesamowitą moc i determinację. Czas 50,83 s to nie tylko jej nowy rekord życiowy, ale także najlepszy wynik w historii Polski w biegu na 400 metrów pod dachem. Polka musiała uznać wyższość jedynie faworyzowanej Holenderki, ale srebrny medal to jej ogromny, indywidualny sukces.

Co ciekawe, Bukowiecka dokonała tego w finale, którego formułę dzień wcześniej otwarcie krytykowała. O medalach decydowały czasy z dwóch oddzielnych serii, a nie bezpośrednia walka na bieżni, co budziło frustrację wielu zawodniczek.

Frustracja zamieniona w sportową złość

Jeszcze po półfinale, który pewnie wygrała, Natalia Bukowiecka nie kryła rozgoryczenia nowymi przepisami. Jej słowa odbiły się szerokim echem.

- Myślę, że ten system nikomu się nie podoba, kibicom również - oceniała bez ogródek.

Największe obawy budził fakt, że startując w pierwszej serii finałowej, nie miała kontroli nad tym, co wydarzy się w drugim biegu. Teoretycznie mogła wygrać swoją rywalizację, a i tak zostać bez medalu.

- Jestem w pierwszym finale, więc nawet jeśli go wygram, mogę zostać bez medalu. Nie rozumiem tego - stwierdziła zrezygnowana Bukowiecka.

Jak się okazało, całą frustrację i sportową złość przekuła w niesamowitą energię, która poniosła ją do srebrnego medalu i rekordu kraju.

Spełnione marzenie mimo kontrowersji

Mimo krytyki i niepewności, polska lekkoatletka podeszła do finału z ogromną pokorą. Zapytana po półfinale o to, czy celuje wyłącznie w złoto, odpowiedziała skromnie, co dziś nabiera jeszcze większego znaczenia.

- Absolutnie nie. Cieszyłabym się z każdego medalu - podkreśliła.