Memoriał Kamili Skolimowskiej. Plejada gwiazd na Stadionie Śląskim

Memoriał Kamili Skolimowskiej to największy polski mityng, gromadzący rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy kibiców. – Nie ma co ukrywać, że te zawody to najlepszy mityng na świecie. Kocham startować na Śląsku, podobnie jak bardzo wielu czołowych lekkoatletów. Wracają tu przecież najlepsi na świecie, w wszystko dzięki kibicom. Mam nadzieję, że kolejny raz wypełnią stadion po brzegi – mówi Bukowiecka. Organizatorzy spodziewają się frekwencji na poziomie pięćdziesięciu tysięcy osób.

W chorzowskim „Kotle Czarownic” wystartuje wiele światowych gwiazd, z mistrzami olimpijskimi i mistrzami świata na czele. Polscy kibice z pewnością będą trzymać kciuki za biało-czerwonych. Na listach startowych jest ich dwadzieścioro ośmioro – piętnaście kobiet: Zofia Gaborska (skok o tyczce), Paulina Borys (skok wzwyż), Margarita Koczanowa, Angelika Sarna i Anna Wielgosz (800 metrów), Natalia Bukowiecka (400 metrów), Kinga Królik (3000 metrów z przeszkodami), Pia Skrzyszowska, Alicja Sielska i Kinga Wojtunik (100 metrów przez płotki), Julia Jaguścik, Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska (1500 metrów), Anna Gryc (400 metrów przez płotki), Ewa Swoboda (100 metrów).

Polacy w gronie faworytów do zwycięstw w Memoriale Skolimowskiej

Wystartuje trzynastu mężczyzn: Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki (rzut młotem), Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą), Mateusz Kołodziejski i Mikołaj Szczęsny (skok wzwyż), Piotr Lisek (skok o tyczce), Jakub Szymański (110 metrów przez płotki), Cyprian Mrzygłód (rzut oszczepem), Oliwier Wdowik (100 metrów), Filip Ostrowski, Filip Rak, Patryk Sieradzki, Maciej Wyderka (1500 metrów). Na tym nie koniec, bo planowany jest jeszcze start męskiej sztafety 4x400 metrów.

– Muszę przyznać, że na kilka dni przed Memoriałem Kamili Skolimowskiej już zaczynają mi się udzielać emocje. Wręcz nie mogę doczekać się rywalizacji na Śląskim, bo czeka nas zacięta rywalizacja, a stawka jest godna finału mistrzostw świata czy igrzysk olimpijskich. Z tak silną ekipą zapowiada się naprawdę szybkie bieganie. Dziewczyny na pewno dadzą z siebie wszystko, a i ja nie odpuszczę. Ostatnia wygrana z Salwą Eid Naser z Bahrajnu na dystansie trzystu metrów w Białymstoku tylko rozbudziła mój apetyt, bo to dobry prognostyk przed zmaganiami na czterysta metrów – dodaje Bukowiecka.

Przed najszybszą polską biegaczką na 400 metrów teraz najważniejszy moment w tym roku – najpierw zawody Diamentowej Ligi w Chorzowie, później mistrzostwa Polski w Bydgoszczy i zwieńczenie sezonu, czyli mistrzostwa świata w Tokio. – Czekam na tę końcówkę sezonu i wierzę, że będzie dla mnie udana. Na razie zapraszam do kibicowania w Memoriale Kamili Skolimowskiej, a później w kolejnych imprezach – dodaje lekkoatletka InPost Sport Teamu.

Kiedy odbędzie się Memoriał Kamili Skolimowskiej? Jaki jest plan imprezy?

Memoriał Kamili Skolimowskiej, czyli jedyny polski mityng lekkoatletyczny zaliczany do Diamentowej Ligi, odbędzie się w sobotę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Impreza rozpocznie się o godz. 14 konkursami rzutu młotem kobiet i mężczyzn, a ceremonię wręczenia nagród zaplanowano na godz. 18. Dzień wcześniej na katowickim rynku odbędą się zmagania w skoku o tyczce, skoku wzwyż i pchnięciu kulą kobiet.

