Nie żyje 20-letni wicemistrz Polski. W sobotę rywalizował z Pawłem Fajdkiem. Tragedia w Krzycku Wielkim

Do tragicznego wypadku awionetki w Krzycku Wielkim (woj. wielkopolskie) doszło w poniedziałek (25 sierpnia) ok. godziny 11:00. Maszyna spadła na teren prywatnej posesji i stanęła w płomieniach. Ze środka wyciągnięto dwa zwęglone ciała. Kilka godzin później potwierdziły się tragiczne doniesienia - jedną z ofiar jest Jakub Pracharczyk, wielki talent polskiej lekkoatletyki. Miał zaledwie 20 lat.

W Krzycku Wielkim awionetka spadła na pole. Dwie ofiary śmiertelne! Służby na miejscu

Nie żyje Jakub Pracharczyk, 20-letni wicemistrz Polski. Tragiczny wypadek awionetki

"W katastrofie awionetki zginął 20-letni młociarz Jakub Pracharczyk (tegoroczny wicemistrz Polski młodzieżowców, we wcześniejszych latach stawał na podium mistrzostw Polski U20 i U18, reprezentant Polski np. na MŚ U20; w sobotę startował w seniorskich mistrzostwach kraju)" - przekazał w serwisie X prowadzący popularny lekkoatletyczny profil "AthleticsNews".

Na łamach WP SportoweFakty tragiczną informację potwierdził klubowy trener zmarłego młociarza, Mikołaj Rosa z OKS Skra Warszawa. Na początku lipca wspólnie cieszyli się ze srebrnego medalu mistrzostw Polski U23, a jeszcze w sobotę brali udział w seniorskim czempionacie. Ten nie poszedł po myśli Pracharczyka - nie oddał żadnego mierzonego rzutu w zawodach, które padły łupem Pawła Fajdka (79,07 m).

Sukces młodej lekkoatletki! Piękna Maja Słodzińska zdobyła pierwszy medal seniorskiej imprezy

"Nazywam się Jakub mam 20 lat i jestem w kategorii U23. Rzucam młotem ważącym 7,26kg. Sport dla mnie jest bardzo ważną częścią mojego życia. Dzięki trenowaniu mogę zwiedzać świat i poznawać nowych ludzi. Daje mi on satysfakcję i chęć do samorozwoju" - przedstawiał się utalentowany lekkoatleta na początku tego sezonu, gdy powstawało konto dedykowane jemu i jego rodzeństwu.

Rodzeństwo zmarłego też rzuca młotem

Pracharczyk był najstarszym z trojga rodzeństwa. Jego siostra Maria i brat Jan również rzucają młotem. Na razie w kategorii U20, ale już mają w dorobku spore juniorskie sukcesy. Oboje są wielokrotnymi medalistami juniorskich mistrzostw Polski, a w kolekcji mają między innymi po złocie w kategorii U18. Teraz przeżywają jednak ogromną rodzinną tragedię.

"Z głębokim żalem informujemy, że dziś w wypadku zginął nasz brat" - wpis o takiej treści pojawił się w poniedziałek wieczorem na profilu facebookowym poświęconym Pracharczykom. Dołączono do niego czarno-białe zdjęcie 20-latka.

QUIZ. Rozpoznasz polskie gwiazdy sportu bez twarzy? Pytanie 1 z 10 Kim jest ten sportowiec? Robert Lewandowski Arkadiusz Milik Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Policja o wypadku awionetki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.