Sukces młodej lekkoatletki! Piękna Maja Słodzińska zdobyła pierwszy medal seniorskiej imprezy

Pierwszy seniorski medal pięknej Mai Słodzińskiej! Nie posiadała się z radości

Maja Słodzińska to jedna z ciekawszych postaci wśród młodego pokolenia polskich lekkoatletek. Coraz lepsze starty sprawiają, że robi się o niej głośno w środowisku sportowym, ale Słodzińska poświęca się nie tylko karierze sportowej. Z przeszłości, z powodu kontuzji, nie mogła trenować i wówczas postanowiła spróbować swoich sił jako modelka – wystąpiła nawet w programie „Top model” stacji TVN. Obecnie łączy obie ścieżki kariery i wychodzi jej to całkiem dobrze!

W dniach 21-23 sierpnia w Bydgoszczy odbyły się 101. mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Udział w nich wzięła także Słodzińska, specjalizująca się w skoku wzwyż i odniosła swój pierwszy sukces w seniorskiej karierze! Bezkonkurencyjna w tych zmaganiach była Maria Żodzik, która zdobyła złoto skokiem na 1,88 m, a srebro przypadło Wiktorii Miąso (1,85 m). Maja Słodzińska natomiast uzyskała wynik 1,79 m i to wystarczyło do zajęcia 3. miejsca i zdobycia brązowego medalu. Swoim szczęściem Słodzińska podzieliła się z fanami na Instagramie.

Niespełna 19-letni zawodniczka (urodziny obchodzi 29. sierpnia), udostępniła na swoim profilu na Instagramie kilka zdjęć z zawodów w Bydgoszczy. Podpisała je bardzo wymownie – PIERWSZY MEDAL SENIORSKI – napisała całość wielkimi literami i dodała kilka emotikonek, w tym wyrażającą wzruszenie. To tylko pokazuje, jak ważny był dla niej ten sukces. Młoda lekkoatletka jest na swoim profilu bardzo aktywna i często publikuje zdjęcia nie tylko z treningów czy zawodów, ale też swoich sesji zdjęciowych. Więcej fotek pięknej lekkoatletki zobaczycie w galerii poniżej.