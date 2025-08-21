Druzgocące wieści o Ewie Swobodzie! Potwierdziło się najgorsze. Wielki cios

W ostatnim czasie Ewa Swoboda zaprezentowała się przed polskimi kibicami podczas Mityngu Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu w Białymstoku, a także później w Memoriale Kamili Skolimowskiej zaliczanym do prestiżowego cyklu Diamentowej Ligi. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie przebiegła swój koronny dystans 100 metrów w czasie 11,08 s, jednak więcej mówiło się o niepokojącym bólu, jaki poczuła w trakcie biegu. Już po nim spekulowano, że najlepsza polska sprinterka najprawdopodobniej odpuści mistrzostwa Polski i nie obroni tytułu. Potwierdziło się to w czwartek (21 sierpnia).

Wielki cios dla kibiców. Ewa Swoboda rezygnuje z MP

Tegoroczne lekkoatletyczne MP odbędą się w dniach 22-23 sierpnia na Stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy. Dzień przed startem rywalizacji ogłoszono pierwsze listy startowe, a na nich brakuje nazwiska Swobody.

"Ewa Swoboda z powodu drobnej kontuzji wycofała się z mistrzostw Polski w Bydgoszczy" - przekazano na cenionym profilu "Athletics News" w serwisie X.

To spory cios dla kibiców i organizatorów, bo sprinterka jest jedną z największych gwiazd polskiej lekkoatletyki. Jej głównym celem są jednak wrześniowe mistrzostwa świata w Tokio, które rozpoczną się już 13 września. Wycofanie się z MP może budzić pewien niepokój, ale najpewniej jest po prostu dmuchaniem na zimne przed MŚ.

Absencja Swobody nie oznacza też, że w Bydgoszczy zabraknie gwiazd. O medale MP powalczą m.in. płotkarze - Jakub Szymański i Pia Skrzyszowska, a także tyczkarz Piotr Lisek. Wycofać musiała się z kolei Sofia Ennaoui, dla której to najprawdopodobniej koniec startów w tym sezonie.

