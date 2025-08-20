Ogromny pech Anity Włodarczyk tuż przed mistrzostwami świata! Nie obyło się bez interwencji lekarza

Niespełna dwa tygodnie temu Anita Włodarczyk przeżywała swoje okrągłe 40-ste urodziny. Polska lekkoatletka z powodu swojego święta przełożyła swoją wizytę u dentysty, a podjęta decyzja szybko okazała się być nietrafiona. Wielokrotna mistrzyni olimpijska szybko została uświadomiona, że takich spraw nie można przekładać, o czym szybko podzieliła się za pomocą mediów społecznościowych.

- Bywa i tak... Kiedy w najmniej oczekiwanym momencie pojawia się ostry ból zęba i śmigasz do swojej dr stomatolog @karolinatrusiewicz w @bestwaydent_ i słyszysz że koniecznie trzeba zrobić ekstrakcję zęba, a na horyzoncie widać już Mistrzostwa Świata w Tokyo... Nie jest to dla mnie komfortowa sytuacja ale koniecznością było usunięcie zęba, bo w takim stanie nie mogłabym wsiąść do samolotu i podróżować do Japonii na MŚ - napisała mistrzyni.

Anita Włodarczyk musiała walczyć ogromnym bólem! Niespodziewana sytuacja przed mistrzostwami świata

Po szybkim rozwiązaniu problemu zdrowotnego, Włodarczyk może ze spokojną głową przygotowywać się do mistrzostw świata w Tokio. 40-latka jeszcze nie tak dawno, ponieważ 8 sierpnia oprócz swoich urodzin mogła się cieszyć ze zwycięstwa w mityngu w Bańskiej Bystrzycy. W ostatniej próbie uzyskała wynik 70,94 m, którym w dniu urodzin pobiła kolejny rekord świata - tym razem w kategorii wiekowej masters 40+.

Wszyscy kibice Włodarczyk wierzą w jej sukces na zbliżających się mistrzostwach świata w Tokio. Polka stanie przed szansą zdobycia piątego medalu w karierze na tak prestiżowej imprezie.