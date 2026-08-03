Nie żyje Natasha Ward, 21-letnia wschodząca gwiazda lekkoatletyki

Biegaczka na średnich dystansach Natasha Ward zmarła nagle w wieku 21 lat.

Wschodząca gwiazda lekkoatletyki startowała w Mistrzostwach Australii 2024

„Jej życzliwość i radość poruszały każdego, kto miał szczęście ją znać” – napisał jej klub.

O śmierci Natashy Ward, australijskiej biegaczki na średnich dystansach, poinformowały NSW Athletics oraz klub Sutherland District Athletics Club z Sydney we wspólnym oświadczeniu.

„Poza życzliwością na bieżni Natasha była bardzo kochaną członkinią naszej społeczności. Jej życzliwość i radość poruszały każdego, kto miał szczęście ją znać, a jej magnetyczny uśmiech i ciepła osobowość pozostawiły trwały ślad w australijskiej lekkoatletyce. Entuzjazm i determinacja Natashy inspirowały jej partnerów treningowych” – czytamy w smutnym komunikacie.

Przez lata nękał Ewę Swobodę. W dniu jej urodzin nagle zwrócił się do niej publicznie

Natasha Ward zaczęła uprawiać biegi średniodystansowe w szkole, zdobywając medale w mistrzostwach NSW All Schools. Następnie startowała w UniSport Nationals podczas studiów, a ostatnio w kwietniu zdobyła brązowy medal w biegu na 800 metrów. Była studentką Uniwersytetu Macquarie w Sydney, gdzie studiowała nauki o ćwiczeniach i sporcie. W trakcie kariery startowała w biegach na 400, 800 i 1500 metrów.

Przyczyna śmierci Natashy Ward nie została jeszcze publicznie ujawniona. Ta smutna wiadomość pojawiła się zaledwie kilka tygodni po stracie innej australijskiej sportowczyni, Jemmy Stapleton. 25-latka przebywała na wakacjach z rodziną w Tajlandii, gdy zginęła w wypadku motocyklowym.

GALERIA: Natasha Ward nie żyje

6