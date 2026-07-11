Przed nami kluczowe mecze mundialu, a tu takie wieści o polskiej mistrzyni! To koniec

Lekkoatletka Sofia Ennaoui, specjalizująca się w biegu na 1500 m, ogłosiła zakończenie kariery.

Urodzona w Maroku biegaczka to srebrna i brązowa medalistka mistrzostw Europy, a także finalistka igrzysk olimpijskich w Rio.

"Nigdy nie wiemy, kiedy jedna z najpiękniejszych historii naszego życia zacznie zbliżać się do ostatniego rozdziału" - pisze lekkoatletka w emocjonalnym pożegnaniu.

Ostateczna decyzja polskiej mistrzyni. Sofia Ennaoui kończy karierę

Sofia Ennaoui to wicemistrzyni (2018) i brązowa medalistka (2022) mistrzostw Europy w biegu na 1500 m. W dorobku na tym dystansie ma również srebro i dwa brązowe medale halowych mistrzostw Starego Kontynentu, na których w 2023 roku w Stambule zaliczyła swój ostatni sukces. Karierę niespełna 31-letniej lekkoatletki hamowały liczne problemy zdrowotne, które w ostatnich latach na dobre odciągnęły ją od bieżni. Przez nie tylko raz wystąpiła na igrzyskach olimpijskich, dochodząc do finału w 2016 r. w Rio de Janeiro. W sobotę (11 lipca) Ennaoui ostatecznie zakończyła karierę.

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"Są takie historie, które wydaje się, że będą trwały zawsze. Aż pewnego dnia przychodzi moment, w którym trzeba postawić ostatnią kropkę. Dzisiaj kończę swoją sportową karierę" - ogłosiła biegaczka na Facebooku.

"Pisząc te słowa, wracam myślami do dziewczyny, która wiele lat temu przyszła na pierwszy trening, nie wiedząc jeszcze, jak bardzo lekkoatletyka zmieni jej życie. Nie wiedziała, ile razy będzie się cieszyć, ile razy płakać, jak często będzie musiała zaczynać od nowa. Nie wiedziała, dokąd zaprowadzi ją ta droga, jak wiele miejsc dzięki niej zobaczy i ilu niezwykłych ludzi spotka. Sport dał mi znacznie więcej niż medale, wyniki, rekordy i miejsca na podium. Dał mi doświadczenia, których nie da się zmierzyć stoperem. Nauczył mnie cierpliwości, pokory, odwagi, konsekwencji i podnoszenia się wtedy, kiedy wydawało się, że nie mam już siły" - napisała w emocjonalnym wpisie.

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Ennaoui to także halowa mistrzyni Polski w biegu na 1500 m (2015 i 2018) oraz na 3000 m (2017).

"Przez lata często myślałam o kolejnym treningu, następnym starcie, kolejnym celu. Dziś wiem, że warto było mocniej celebrować również te najmniejsze zwycięstwa. Każdy zdrowo przepracowany tydzień. Każdy powrót po kontuzji. Każdy trening, podczas którego czułam, że znów jestem sobą. Każdy uścisk po biegu, rozmowę w szatni, wspólną podróż, śmiech na obozie i słowa wsparcia wypowiedziane wtedy, kiedy najbardziej ich potrzebowałam. Bo nigdy nie wiemy, kiedy jedna z najpiękniejszych historii naszego życia zacznie zbliżać się do ostatniego rozdziału" - podsumowała, żegnając się w roli zawodniczki, zapowiadając jednocześnie, że nie kończy się jej historia ze sportem.