Anita Włodarczyk znów zachwyca. Kolejny rekord polskiej mistrzyni!

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-17 18:38

Anita Włodarczyk udowodniła, że wciąż należy do ścisłej światowej czołówki rzutu młotem. Podczas mityngu w Madrycie trzykrotna mistrzyni olimpijska uzyskała wynik 75,01 m, zajmując drugie miejsce. Co jednak ważniejsze, był to jej najlepszy rezultat od 2022 roku oraz nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40. roku życia!

Anita Włodarczyk na stadionie w stroju reprezentacji. O rekordzie Polki w Madrycie przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Paweł Skraba Anita Włodarczyk
  • Anita Włodarczyk zajęła 2. miejsce w konkursie rzutu młotem podczas mityngu w Madrycie.
  • Trzykrotna mistrzyni olimpijska uzyskała wynik 75,01 m, swój najlepszy od 4 lat.
  • Polka przy okazji kolejny raz pobiła rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40. roku życia.

Niebywałe! Anita Włodarczyk z kolejnym rekordem

Anita Włodarczyk ustąpiła w Madrycie jedynie Włoszce Sarze Fantini, która triumfowała z wynikiem 75,62 m. Sam konkurs stał na wysokim poziomie, ale to występ Włodarczyk przyciągnął szczególną uwagę. Doświadczona młociarka pokazała, że miesiące ciężkiej pracy przynoszą efekty, a forma rośnie w kluczowym momencie sezonu. Rezultat 75,01 m ma duże znaczenie nie tylko ze względu na rekord świata masters. To pierwszy raz od czterech lat, gdy Włodarczyk przekroczyła granicę 75 metrów. W tym sezonie osiem Europejek zdołało osiągnąć taki wynik, co pokazuje, że reprezentantka Polski ponownie liczy się w walce z najlepszymi zawodniczkami kontynentu.

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Anita Włodarczyk, Doda, Mandaryna
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Dla rekordzistki świata i jednej z najwybitniejszych lekkoatletek w historii jest to niezwykle cenny występ także pod względem psychologicznym. Od kilku sezonów Włodarczyk konsekwentnie odbudowywała dyspozycję po problemach zdrowotnych, a kolejne starty pokazywały stopniowy progres. W Madrycie zrobiła wyraźny krok naprzód i wysłała mocny sygnał rywalkom.

Coraz lepsza forma Anity Włodarczyk to świetna wiadomość dla polskiej reprezentacji przed sierpniowymi mistrzostwami Europy w Birmingham. Jeśli utrzyma obecną dyspozycję, może ponownie włączyć się do walki o medale i dopisać kolejny rozdział do swojej imponującej kariery. Wynik z Madrytu pokazuje, że legenda polskiego rzutu młotem nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa!

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ANITA WŁODARCZYK