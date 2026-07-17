Anita Włodarczyk znów zachwyca. Kolejny rekord polskiej mistrzyni!

Anita Włodarczyk zajęła 2. miejsce w konkursie rzutu młotem podczas mityngu w Madrycie.

Trzykrotna mistrzyni olimpijska uzyskała wynik 75,01 m, swój najlepszy od 4 lat.

Polka przy okazji kolejny raz pobiła rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40. roku życia.

Niebywałe! Anita Włodarczyk z kolejnym rekordem

Anita Włodarczyk ustąpiła w Madrycie jedynie Włoszce Sarze Fantini, która triumfowała z wynikiem 75,62 m. Sam konkurs stał na wysokim poziomie, ale to występ Włodarczyk przyciągnął szczególną uwagę. Doświadczona młociarka pokazała, że miesiące ciężkiej pracy przynoszą efekty, a forma rośnie w kluczowym momencie sezonu. Rezultat 75,01 m ma duże znaczenie nie tylko ze względu na rekord świata masters. To pierwszy raz od czterech lat, gdy Włodarczyk przekroczyła granicę 75 metrów. W tym sezonie osiem Europejek zdołało osiągnąć taki wynik, co pokazuje, że reprezentantka Polski ponownie liczy się w walce z najlepszymi zawodniczkami kontynentu.

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Dla rekordzistki świata i jednej z najwybitniejszych lekkoatletek w historii jest to niezwykle cenny występ także pod względem psychologicznym. Od kilku sezonów Włodarczyk konsekwentnie odbudowywała dyspozycję po problemach zdrowotnych, a kolejne starty pokazywały stopniowy progres. W Madrycie zrobiła wyraźny krok naprzód i wysłała mocny sygnał rywalkom.

Coraz lepsza forma Anity Włodarczyk to świetna wiadomość dla polskiej reprezentacji przed sierpniowymi mistrzostwami Europy w Birmingham. Jeśli utrzyma obecną dyspozycję, może ponownie włączyć się do walki o medale i dopisać kolejny rozdział do swojej imponującej kariery. Wynik z Madrytu pokazuje, że legenda polskiego rzutu młotem nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa!

Najlepszy rzut Polki na filmie poniżej.Anita Włodarczyk pierwszy raz przekroczyła 75 metrów ponad 17 lat temu - 14 marca 2009 roku zwyciężyła w Pucharze Europy w rzutach w Los Realejos uzyskując 75.05.pic.twitter.com/p3AXbCBxVz— Athletics News (@Nedops) July 17, 2026