Nie żyje polski olimpijczyk. Rafał Wójcik zmagał się z ciężką chorobą. Miał 53 lata

Mateusz Sobiecki
2025-10-30 14:00

Smutne informacje pojawiły się w czwartek. Nie żyje Rafał Wójcik – wybitny polski lekkoatleta, olimpijczyk z Sydney i jeden z czołowych biegaczy przełomu wieków. Sportowiec zmarł w czwartek w Szczecinie po walce z ciężką chorobą. Miał 53 lata – poinformował Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA).

Autor: CC / Licencja Creative Commons / Zdjęcie poglądowe/ Pixabay.com
  • Zmarł polski olimpijczyk z Sydney w 2000 roku Rafał Wójcik
  • Zawodnik był znany ze swoich startów na średnich i długich dystansach
  • Polski sportowiec od dłuższego czasu zmagał się z poważną chorobą

W czwartek środowisko lekkoatletyczne w Polsce obiegła smutna wiadomość. Rafał Wójcik, znany biegacz na średnich i długich dystansach, a zarazem olimpijczyk z Sydney 2000, zmarł w wieku 53 lat. Informację o jego śmierci przekazał Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Pochodzący ze Starachowic zawodnik rozpoczął sportową karierę w klubie Granat Skarżysko-Kamienna, a następnie reprezentował barwy Oleśniczanki, Sportingu Międzyzdroje i Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego. Choć początkowo specjalizował się w biegach średnich, z czasem zasłynął jako jeden z najlepszych polskich przeszkodowców.

Jakie sukcesy odnosił Rafał Wójcik?

Na arenie międzynarodowej reprezentował Polskę m.in. podczas mistrzostw świata w Atenach (1997) i Sewilli (1999) oraz igrzysk olimpijskich w Sydney (2000), gdzie wystąpił w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Dwukrotnie – w 1998 i 2002 roku – był finalistą mistrzostw Europy w tej konkurencji.

W drugiej części kariery Wójcik z powodzeniem przerzucił się na biegi maratońskie, zajmując między innymi 12. miejsce w mistrzostwach Europy w 2006 roku. Po zakończeniu kariery zawodniczej poświęcił się pracy trenerskiej. W ostatnich latach mieszkał i pracował w Szczecinie, gdzie szkolił młodych lekkoatletów – w tym swojego syna Miłosza. Rafał Wójcik zmarł po długiej walce z ciężką chorobą.

