Niesamowity sukces Pii Skrzyszowskiej. Brązowy medal dla Polki i rekord kraju! Co za występ

Mateusz Sobiecki
2026-03-22 20:24

Pia Skrzyszowska pokazała swoje niesamowite umiejętności w biegu finałowym Halowych Mistrzostw Świata w Toruniu. To był bieg, który przejdzie do historii! Pia Skrzyszowska sięgnęła po brązowy medal Halowych Mistrzostw Świata w Toruniu i pobiła rekord Polski. Do srebra zabrakło jej… ułamków sekundy!

Pia Skrzyszowska

i

Autor: Marcinowski Alex / Super Express Pia Skrzyszowska
  • Pia Skrzyszowska zdobyła brązowy medal HMŚ w Toruniu
  • Polska sprinterka zajęła trzecie miejsce w biegu na 60 sekund przez płotki
  • Skrzyszowska została nową rekordzistką Polski w tej konkurencji

Pia Skrzyszowska z medalem Halowych Mistrzostw Świata w Toruniu

Ogromne emocje i wielki sukces polskiej lekkoatletyki! Pia Skrzyszowska stanęła na podium Halowych Mistrzostw Świata w Toruniu po fenomenalnym biegu na 60 m przez płotki. Polka w finale osiągnęła czas 7.73 i zdobyła brązowy medal, bijąc przy tym rekord Polski. To jeden z największych sukcesów w jej dotychczasowej karierze.

Złoto zdobyła Devynne Charlton, która wynikiem 7.65 ustanowiła nowy rekord świata. Srebro trafiło do Nadine Visser – również z czasem 7.73.

O kolejności na drugim i trzecim miejscu zdecydowały tysięczne sekundy! Skrzyszowska przegrała srebro dosłownie na finiszu, ale i tak jej występ był absolutnie znakomity.

Pia Skrzyszowska, Tokio 2025
Pia Skrzyszowska pobiła rekord kraju! Wielki sukces

Polka pokazała nie tylko świetną formę, ale też ogromną odporność psychiczną. W tak wyrównanym finale każdy błąd mógł kosztować medal – ona jednak wytrzymała presję i do samego końca walczyła o najwyższe cele.

Brązowy medal i rekord kraju to jasny sygnał: Pia Skrzyszowska wchodzi na światowy poziom i może jeszcze namieszać w kolejnych wielkich imprezach!

