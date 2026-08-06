Pięć powodów, dla których nie możecie przegapić Diamentowej Ligi na Śląsku

Diamentowa Liga w lekkoatletyce to odpowiednik piłkarskiej Ligi Mistrzów. Grają najlepsi. W sezonie odbywa się tylko kilkanaście takich mityngów na aż czterech kontynentach. Śląsk od czterech lat stoi w jednym rzędzie m.in. z Paryżem, Lozanną, Monako, Szanghajem czy Londynem.

Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej, który został włączony do prestiżowej serii zawodów, w diamentowych barwach błyszczy. Co rok gromadzi dziesiątki mistrzów świata, królów igrzysk czy rekordzistów globu.

W tym roku też tak będzie. Oto pięć powodów, dla których 23 sierpnia warto być na Śląsku.

Autor: FUNDACJA KAMILI SKOLIMOWSKIEJ/ Materiały prasowe

1. Najszybsi sprinterzy świata. W tym Ewa Swoboda!

Nic nie rozpala zmysłów kibiców tak, jak sprint na 100 metrów. W Polsce tym razem odbędą się aż dwa takie biegi – męski oraz żeński. Organizatorzy już zapowiedzieli, że w bloki wejdą m.in. mistrzowie ostatnich MŚ w Tokio: Melissa Jefferson-Wooden i Oblique Seville. Będą mieć też wybitnych konkurentów. Obok Amerykanki na torze stanie złota na igrzyskach w Paryżu Julien Alfred – pierwsza w dziejach medalistka z maleńkiej wyspy St. Lucia! Ich rekordy życiowe imponują, ale jest ktoś, kogo one motywują, a nie straszą. Nazywa się Ewa Swoboda. Rodowita Ślązaczka u siebie zawsze jest szybka. To stamtąd ma świetną życiówkę 10.94 sekundy.

2. Podziękujmy medalistom mistrzostw Europy!

Niewykluczone zresztą, że Swoboda w dniu mityngu będzie dodatkowo uskrzydlona. Jest w ścisłym gronie kandydatek do medalu ME. A te odbędą się tuż przed przyjazdem elity na Śląsk, w dniach 10-16 sierpnia w Birmingham. Kandydatów do podium w Anglii jest zresztą w naszej reprezentacji więcej: Pia Skrzyszowska, Jakub Szymański, Natalia Bukowiecka, Paweł Fajdek, Klaudia Kazimierska, Maria Żodzik itd. Wszystkich wymienionych, a także wielu więcej biało-czerwonych, obejrzymy w polskiej Diamentowej Lidze!

Autor: FUNDACJA KAMILI SKOLIMOWSKIEJ/ Materiały prasowe

3. Linie lotnicze Armand Duplantis to zawsze podróż premium

Bramka do piłki nożnej ma poprzeczkę na wysokości 2,43 m. Kosz do rzutów – na 3,05 m, a trakcja kolejowa wisi zwykle 5,45 m nad torami. To wszystko nic przy rekordach, jakie bije Armand Duplantis. Fenomenalny tyczkarz doprowadził już rekord świata do pułapu 6,31 metra i możliwe, że na tym się nie skończy. Dwa lata temu Szwed, a także Jakob Ingebrigtsen w biegu na 3000 m, ustanowili kolejne rekordy na Śląskim. Czyli to jasne, że Polska sprzyja pisaniu historii. Oprócz Duplantisa teraz może się o taki postarać np. Busang Kebinatshipi na dystansie 400 m. Botswańczyk, aktualny mistrz świata, jest w wielkiej formie!

Autor: FUNDACJA KAMILI SKOLIMOWSKIEJ/ Materiały prasowe

4. Polska sztafeta walczy o wyjazd na mistrzostwa świata. Bieg prawdy

400 m do pokonania będą też mieli polscy sprinterzy! Ale w sztafecie – 4x100 m, w dodatku mieszanej. To nowa konkurencja, gdzie biega po dwóch panów i dwie panie. Polacy poprosili o ten występ, żeby zakwalifikować się na przyszłoroczne MŚ do Pekinu. To poważne wyzwanie, dlatego Swoboda ogłosiła, że jako najszybsza w kraju wspomoże tę drużynę i wystąpi drugi raz jednego dnia. Ale nasi lekkoatleci w Diamentowej Lidze na Śląsku będą mieli więcej celów do wypełnienia. Kilkoro, w tym m.in. Skrzyszowska czy Bukowiecka, powalczą o punkty, które już w dniu mityngu mogą dać im awans do wielkiego finału sezonu w Brukseli.

Autor: FUNDACJA KAMILI SKOLIMOWSKIEJ/ Materiały prasowe

5. Diamentowa Liga to nie tylko zawody mistrzów. Ale też wasze

Występ prawdy czeka też influencerów. Napędzani przez Jakuba Pateckiego zmierzą się w trójboju: skoku w dal, pchnięciu kulą i sprincie. Jednak 23 sierpnia dnia każdy będzie mógł zostać lekkoatletą. W Diamentowym Miasteczku czekają atrakcje dla rodzin – a tych na stadion przychodzi mnóstwo. Zresztą dla rodzin przygotowano zniżki na bilety w pakietach 3+1. Miasteczko to strefa, na której przed zawodami można nie tylko zdobyć autografy legend sportu i przybić z nimi piątki. Ale przede wszystkim sprawdzić się w niektórych konkurencjach, spróbować podnieść młot, którym rzucają Fajdek i Nowicki czy wygrać ciekawe nagrody. Z nimi w dłoni i tym doświadczeniem na koncie mistrzów z trybun ogląda się potem inaczej. Ale to warto sprawdzić samemu.

Na Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej zaprasza Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. Bilety na Diamentową Ligę 2026 w Polsce są w sprzedaży na stronie MemorialKamili.pl.