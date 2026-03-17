Robert Korzeniowski z niesamowitym odznaczeniem! Tylko dla prawdziwych wybrańców, wielkie wyróżnienie

Mateusz Sobiecki
2026-03-17 20:56

Robert Korzeniowski otrzymał jedno z najważniejszych odznaczeń na świecie! Czterokrotny mistrz olimpijski został uhonorowany francuską Legią Honorową. W trakcie uroczystości padły wyjątkowe słowa pod adresem polskiego mistrza.

Robert Korzeniowski odznaczony Legią Honorową

Robert Korzeniowski, jeden z najwybitniejszych polskich sportowców w historii, został uhonorowany Legią Honorową w randze kawalera. Odznaczenie wręczył ambasador Francji w Polsce Etienne de Poncins podczas uroczystości, która odbyła się we wtorek.

Legia Honorowa to najwyższe odznaczenie państwowe Francji, ustanowione przez Napoleona Bonapartego w 1802 roku. Przyznawana jest za wybitne zasługi zarówno obywatelom Francji, jak i osobom z zagranicy.

Podczas ceremonii nie zabrakło wyjątkowych słów pod adresem Polaka. – Drogi Robercie, wszyscy biegną do sławy, ty do niej doszedłeś – powiedział ambasador Francji, podkreślając jego osiągnięcia sportowe oraz wkład w rozwój relacji sportowych między Polską a Francją.

Sam Korzeniowski nie krył wzruszenia i odniósł się do swojej działalności we Francji. – Jestem dumny, że mogłem przyczynić się do rozwoju chodu, zarówno we Francji, jak i w moim rodzinnym kraju, zwłaszcza wśród młodzieży – podkreślił.

Robert Korzeniowski – odznaczenia

Korzeniowski to absolutna legenda lekkiej atletyki. Zdobył cztery złote medale olimpijskie – w Atlancie (1996), Sydney (2000 – dwa złota) oraz Atenach (2004). W Sydney jako pierwszy zawodnik w historii wygrał na jednych igrzyskach zarówno dystans 20 km, jak i 50 km. W swojej kolekcji ma także cztery medale mistrzostw świata, w tym trzy złote.

Po zakończeniu kariery Korzeniowski nie odszedł od sportu. Założył klub RK Athletics oraz Fundację swojego imienia, która promuje aktywność fizyczną i organizuje wydarzenia sportowe. Był także dyrektorem Cracovia Maraton, organizował prestiżowe zawody chodziarskie i angażował się w rozwój młodych talentów.

W uroczystości uczestniczyli najbliżsi Korzeniowskiego – żona, rodzice oraz przyjaciele, w tym przedstawiciele francuskich klubów, z którymi był związany. – Pamiętamy dzień, w którym Robert zdobył pierwszy złoty medal olimpijski… Ile było radości – wspominali jego rodzice.

