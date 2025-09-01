TVP podjęła decyzję ws. pracy Przemysława Babiarza. Kwiatkowski przekazał oficjalne wieści

Wszystko jasne! Oto przyszłość Babiarza w TVP Sport

Pod koniec sierpnia Jakub Kwiatkowski w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” tłumaczył ponownie całe zamieszanie, jakie miało miejsce wokół zawieszenia Przemysława Babiarza przy okazji igrzysk olimpijskich w Paryżu. Temat powraca, choć wydaje się, że już wszystko zostało w tej sprawie wyjaśnione. Trudno jednak się dziwić, że fani cały czas o tym dyskutują, ponieważ pod koniec maja dowiedzieliśmy się, że Przemysław Babiarz nie skomentuje dla TVP Sport kolejnych zawodów lekkoatletycznych, a konkretnie Drużynowych Mistrzostw Europy rozgrywanych w Madrycie. Kibice mogli zadawać sobie pytania, co dalej z Babiarzem przed mistrzostwami świata w lekkoatletyce w Tokio. Teraz już wiadomo, że legendarny komentator nie został całkiem odstawiony na boczny tor.

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport wyjaśnił, że Przemysław Babiarz będzie tworzył duet komentatorski z Sebastianem Chmarą, ale nie zawsze. – Sebastian Chmara będzie tworzył duet z Przemysławem Babiarzem podczas mistrzostw świata w lekkoatletyce, tylko nie przez pierwsze dwa dni imprezy – z tej dwójki zabraknie jednak nie Babiarza, a Chmary, którego zastąpi Piotr Małachowski – dwukrotny srebrny medalista olimpijski w rzucie dyskiem. Drugi z duetów komentatorskich będą tworzyć natomiast Marek Rudziński i Szymon Borczuch.

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce ruszają 13 września i odbędą się w Tokio. Impreza potrwa do 21 września, a polscy fani z pewnością mają spore nadzieje związane ze startami naszych zawodników – choćby po Drużynowych Mistrzostwach Europy, gdzie zajęliśmy 2. miejsce! Prawo do pokazywania zawodów w Tokio ma wyłącznie TVP Sport.