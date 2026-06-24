Jan Tomaszewski nie gryzie się w język! "To idioci!". Legenda grzmi po skandalu na mundialu

Nowy przepis FIFA, karzący czerwoną kartką za zasłanianie ust na boisku, wywołuje burzę i już ma realny wpływ na przebieg meczów.

Legendarny Jan Tomaszewski ostro krytykuje tę regułę, nazywając jej autorów "idiotami" i twierdząc, że niszczy ona taktyczną komunikację.

Dowiedz się, dlaczego FIFA jest oskarżana o tworzenie "piłkarskiego państwa policyjnego" i jakie absurdalne kary ironicznie proponuje były bramkarz.

Nowy przepis FIFA to idiotyzm? Tomaszewski nie ma wątpliwości

Druga kolejka fazy grupowej mundialu przyniosła ogromne emocje, ale zdaniem Jana Tomaszewskiego, część z nich jest marnowana przez absurdalne decyzje piłkarskich władz. Legendarny bramkarz odniósł się do nowego przepisu, który karze zawodników czerwoną kartką za zasłanianie ust podczas rozmowy na boisku.

- To, że idioci z FIFA i UEFA wprowadzili pewne przepisy i sankcje, psuje gorącą atmosferę. Oni powinni zostać wykluczeni ze środowiska piłkarskiego - uważa Jan Tomaszewski.

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Były reprezentant Polski wyjaśnia, że takie zachowania na murawie są częścią taktyki. Zawodnicy komunikują się w ten sposób przy stałych fragmentach gry, aby rywal nie był w stanie odczytać ich zamiarów z ruchu warg.

- FIFA zabawiła się w piłkarskie państwo policyjne, w którym wszystko musi wiedzieć. A ci idioci nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak plan taktyczny. Zawodnik podchodzi i mówi: „przebiegnij tutaj, zagraj mi piłkę”. To jest sól futbolu - analizuje ekspert.

Karać za zasłanianie genitaliów? Kpiące propozycje legendy

Tomaszewski, znany ze swojego ciętego języka, w swoim stylu zaproponował kolejne, równie absurdalne zmiany w przepisach, aby zobrazować bezsens nowej reguły.

- Mam dla tych idiotów dwie propozycje. Pierwsza: prawie 100% mężczyzn na świecie zakrywa genitalia. Może powinni ukarać wszystkich, oprócz naturystów, czerwoną kartką? - ironizuje Tomaszewski.

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Druga propozycja dotyczy rzutów karnych i, zdaniem legendy, równie dobrze wpisuje się w logikę FIFA.

- Przy rzucie karnym zawodnik oszukuje bramkarza, robiąc zwody. To też taktyka. Proponuję, żeby nie wolno było robić żadnych naskoków i przeskoków. Co więcej, strzelający powinien powiedzieć bramkarzowi, w który róg zamierza uderzyć, bo inaczej jest to oszustwo - kpi były bramkarz.

Jan Tomaszewski ma nadzieję, że kontrowersyjny przepis jak najszybciej zniknie, ponieważ w jego ocenie cierpi na tym widowisko, a piłkarze sami nie wiedzą, jak mają się zachowywać na boisku.

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JAN TOMASZEWSKI OCENIA PIERWSZĄ KOLEJKĘ MUNDIALU