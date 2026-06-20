Najbardziej kuriozalna czerwona kartka na mundialu! Szef FIFA zdecydowanie reaguje

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-06-20 20:31

Mecz Turcja - Paragwaj przeszedł do historii piłkarskich mistrzostw świata za sprawą najbardziej kuriozalnej czerwonej kartki, jaką można sobie wyobrazić. Do takich decyzji jednak będziemy musieli się przyzwyczaić. Szef FIFA bowiem zdecydowanie reaguje na to, co zrobił arbiter w spotkaniu grupy D MŚ.

Gianni Infantino, szef FIFA, w granatowym garniturze z przypinką FIFA, białą koszulą i ciemnoniebieskim krawatem, uśmiecha się, patrząc w górę z uniesionymi rękami, wyrażając zadowolenie z decyzji arbitra dotyczącej czerwonej kartki, o czym możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Andre Penner/ Associated Press Szef FIFA Gianni Infantino

Mundial 2026: Czerwona kartka za zasłanianie ust w meczu Turcja - Paragwaj

Spotkanie Turcja - Paragwaj będzie fatalnie wspominane przez tę pierwszą drużynę. Mająca w składzie wielu znakomitych zawodników ekipa "Gwiazd Półksiężyca" (m.in. Ardę Gülera, Kenana Yildiza i Hakana Çalhanoğlu), po tym meczu definitywnie odpadła z mundialu 2026. Ostatni pojedynek - z USA - będzie dla Turków tylko meczem o honor. Spotkanie z Paragwajem zakończyło się porażką 0:1, ale to to nie z powodu wyniku przejdzie do historii piłkarskich mistrzostw świata. Najwięcej mówi się bowiem o czerwonej kartce, którą ukarany został Miguel Almiron, piłkarz reprezentacji z Ameryki Południowej. Został on wyrzucony z boiska, za to, że mówiąc coś do Merta Meldura... zasłonił usta. To nie żart. Mało tego, Gianni Infantino, szef FIFA, uważa, że arbiter - Ivan Barton z Salwadoru - podjął dobrą decyzję!

Szef FIFA reaguje na decyzję arbitra w meczu Turcja - Paragwaj

Sędzia zdecydował się usunąć Miguela Almirona z boiska na podstawie nowych regulacji, które wprowadziła FIFA. Zasłanianie ust zostało zakazane po tym, gdy podczas meczu Ligi Mistrzów: Benfica Lizbona - Real Madryt Gianluca Prestianni miał znieważyć Viniciusa Juniora, zakrywając przy tym usta koszulką.

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Jeśli piłkarz zakrywa usta i mówi coś rasistowskiego, to oczywiście powinien zostać zawieszony. Musimy założyć, że powiedział coś, czego nie powinien był powiedzieć, w przeciwnym razie nie musiałby zakrywać ust

 - argumentował Gianni Infantino, odnosząc się do decyzji Ivana Bartona. Oznacza to, że do czerwonych kartek za zakrywanie ust podczas tzw. konfrontacyjnej sytuacji będziemy musieli się przyzwyczaić. Sam Almiron z powodu kary indywidualnej w meczu Turcja - Paragwaj będzie pauzował w ostatniej kolejce fazy grupowej, w której jego drużyna zagra z Australią. W przypadku awansu drużyny z Ameryki Południowej, piłkarz będzie mógł zagrać w 1/16 finału. 

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