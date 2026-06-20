Najbardziej kuriozalna czerwona kartka na mundialu! Szef FIFA zdecydowanie reaguje

Mundial 2026: Czerwona kartka za zasłanianie ust w meczu Turcja - Paragwaj

Spotkanie Turcja - Paragwaj będzie fatalnie wspominane przez tę pierwszą drużynę. Mająca w składzie wielu znakomitych zawodników ekipa "Gwiazd Półksiężyca" (m.in. Ardę Gülera, Kenana Yildiza i Hakana Çalhanoğlu), po tym meczu definitywnie odpadła z mundialu 2026. Ostatni pojedynek - z USA - będzie dla Turków tylko meczem o honor. Spotkanie z Paragwajem zakończyło się porażką 0:1, ale to to nie z powodu wyniku przejdzie do historii piłkarskich mistrzostw świata. Najwięcej mówi się bowiem o czerwonej kartce, którą ukarany został Miguel Almiron, piłkarz reprezentacji z Ameryki Południowej. Został on wyrzucony z boiska, za to, że mówiąc coś do Merta Meldura... zasłonił usta. To nie żart. Mało tego, Gianni Infantino, szef FIFA, uważa, że arbiter - Ivan Barton z Salwadoru - podjął dobrą decyzję!

Szef FIFA reaguje na decyzję arbitra w meczu Turcja - Paragwaj

Sędzia zdecydował się usunąć Miguela Almirona z boiska na podstawie nowych regulacji, które wprowadziła FIFA. Zasłanianie ust zostało zakazane po tym, gdy podczas meczu Ligi Mistrzów: Benfica Lizbona - Real Madryt Gianluca Prestianni miał znieważyć Viniciusa Juniora, zakrywając przy tym usta koszulką.

Ogromny skandal na otwarciu mundialu! Szef FIFA powinien natychmiast wylecieć?! Wstyd i hańba

Jeśli piłkarz zakrywa usta i mówi coś rasistowskiego, to oczywiście powinien zostać zawieszony. Musimy założyć, że powiedział coś, czego nie powinien był powiedzieć, w przeciwnym razie nie musiałby zakrywać ust

- argumentował Gianni Infantino, odnosząc się do decyzji Ivana Bartona. Oznacza to, że do czerwonych kartek za zakrywanie ust podczas tzw. konfrontacyjnej sytuacji będziemy musieli się przyzwyczaić. Sam Almiron z powodu kary indywidualnej w meczu Turcja - Paragwaj będzie pauzował w ostatniej kolejce fazy grupowej, w której jego drużyna zagra z Australią. W przypadku awansu drużyny z Ameryki Południowej, piłkarz będzie mógł zagrać w 1/16 finału.

Galeria: Piękna Ivana Knoll, chorwacka Miss Mundialu i EURO

Szybki quiz o 1. kolejce mundialu 2026. Pamiętasz, co się działo? Leo Messi, Vozinha, Szymon Marciniak Pytanie 1 z 15 W pierwszym meczu MŚ 2026, Meksyk wygrał 2:0. Kto był przeciwnikiem współgospodarzy? RPA Czechy Korea Południowa Następne pytanie

87