Kanada - Maroko (04.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-04 20:47

Kanada i Maroko grają właśnie na NRG Stadium w Houston w ramach 1/8 finału Mundialu 2026. To spotkanie fazy pucharowej rozstrzygnie, kto awansuje do kolejnego etapu mistrzostw świata. Jeśli chcecie wiedzieć, kto przeważa i jak wygląda walka o bramki, rzućcie okiem na statystyki meczu. Poniżej znajdziecie aktualne zestawienia i dane z tego starcia.

Złoty Puchar Świata obok flag Kanady i Maroka na tle stadionu. O meczu Mundialu 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Canada-Morocco (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Kanada - Maroko

  • Kanada [0:2] Maroko

Kanada - Maroko - STATYSTYKI

StatystykaKanadaMaroko
Bramki02
Kto strzelił-

A. Ounahi (50')

A. Ounahi (82')

Liczba kartek44
Kartki żółte

R. Laryea (40')

J. David (43')

L. De Fougerolles (49')

C. Larin (67')

R. Halhal (20')

A. Hakimi (40')

A. Ounahi (45')

B. El Khannouss (45+6')

Kartki czerwone--
Zmiany

T. Oluwaseyi (63')

A. Ahmed (78')

R. Laryea (79')

I. Saibari (22')

A. Bouaddi (63')

B. El Khannouss (63')

Strzały celne33
Strzały niecelne30
Wszystkie strzały73
Strzały zablokowane10
Strzały z pola karnego51
Strzały spoza pola karnego22
Faule209
Rzuty rożne81
Spalone23
Posiadanie piłki40%60%
Interwencje bramkarza13
Wszystkie podania280446
Celne podania210377
Skuteczność podań75%85%
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Kanada - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Kanada:

  • Maxime Crépeau (bramkarz)
  • Alistair Johnston (obrońca)
  • Luc De Fougerolles (obrońca)
  • Moise Bombito (obrońca)
  • Richie Laryea (obrońca)
  • Tajon Buchanan (pomocnik)
  • Niko Sigur (pomocnik)
  • Stephen Eustaquio (pomocnik)
  • Ali Ahmed (pomocnik)
  • Jonathan David (napastnik)
  • Tani Oluwaseyi (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Owen Goodman (bramkarz)
  • Dayne St. Clair (bramkarz)
  • Joel Waterman (obrońca)
  • Alphonso Davies (obrońca)
  • Alfie Jones (obrońca)
  • Derek Cornelius (obrońca)
  • Jonathan Osorio (pomocnik)
  • Mathieu Choinière (pomocnik)
  • Jacob Shaffelburg (napastnik)
  • Nathan-Dylan Saliba (pomocnik)
  • Liam Millar (napastnik)
  • Promise David (napastnik)
  • Cyle Larin (napastnik)
  • Jayden Nelson (napastnik)

Maroko - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Maroko:

  • Yassine Bounou (bramkarz)
  • Achraf Hakimi (obrońca)
  • Issa Diop (obrońca)
  • Redouane Halhal (obrońca)
  • Noussair Mazraoui (obrońca)
  • Ayyoub Bouaddi (pomocnik)
  • Neil El Aynaoui (pomocnik)
  • Brahim Díaz (pomocnik)
  • Azzedine Ounahi (pomocnik)
  • Bilal El Khannouss (pomocnik)
  • Ismael Saibari (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Munir El Kajoui (bramkarz)
  • Ahmed Reda Tagnaouti (bramkarz)
  • Anass Salah-Eddine (obrońca)
  • Marwane Saadane (obrońca)
  • Zakaria El Ouahdi (obrońca)
  • Youssef Belammari (obrońca)
  • Chadi Riad (obrońca)
  • Amine Sbai (napastnik)
  • Sofyan Amrabat (pomocnik)
  • Samir El Mourabet (pomocnik)
  • Chemsdine Talbi (napastnik)
  • Gessime Yassine (napastnik)
  • Ayoub El Kaabi (napastnik)
  • Soufiane Rahimi (napastnik)
  • Ayoube Amaimouni Echghouyab (napastnik)
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