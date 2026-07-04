Wynik meczu Kanada - Maroko
- Kanada [0:2] Maroko
Kanada - Maroko - STATYSTYKI
|Statystyka
|Kanada
|Maroko
|Bramki
|0
|2
|Kto strzelił
|-
A. Ounahi (50')
A. Ounahi (82')
|Liczba kartek
|4
|4
|Kartki żółte
R. Laryea (40')
J. David (43')
L. De Fougerolles (49')
C. Larin (67')
R. Halhal (20')
A. Hakimi (40')
A. Ounahi (45')
B. El Khannouss (45+6')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
T. Oluwaseyi (63')
A. Ahmed (78')
R. Laryea (79')
I. Saibari (22')
A. Bouaddi (63')
B. El Khannouss (63')
|Strzały celne
|3
|3
|Strzały niecelne
|3
|0
|Wszystkie strzały
|7
|3
|Strzały zablokowane
|1
|0
|Strzały z pola karnego
|5
|1
|Strzały spoza pola karnego
|2
|2
|Faule
|20
|9
|Rzuty rożne
|8
|1
|Spalone
|2
|3
|Posiadanie piłki
|40%
|60%
|Interwencje bramkarza
|1
|3
|Wszystkie podania
|280
|446
|Celne podania
|210
|377
|Skuteczność podań
|75%
|85%
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Kanada - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Kanada:
- Maxime Crépeau (bramkarz)
- Alistair Johnston (obrońca)
- Luc De Fougerolles (obrońca)
- Moise Bombito (obrońca)
- Richie Laryea (obrońca)
- Tajon Buchanan (pomocnik)
- Niko Sigur (pomocnik)
- Stephen Eustaquio (pomocnik)
- Ali Ahmed (pomocnik)
- Jonathan David (napastnik)
- Tani Oluwaseyi (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Owen Goodman (bramkarz)
- Dayne St. Clair (bramkarz)
- Joel Waterman (obrońca)
- Alphonso Davies (obrońca)
- Alfie Jones (obrońca)
- Derek Cornelius (obrońca)
- Jonathan Osorio (pomocnik)
- Mathieu Choinière (pomocnik)
- Jacob Shaffelburg (napastnik)
- Nathan-Dylan Saliba (pomocnik)
- Liam Millar (napastnik)
- Promise David (napastnik)
- Cyle Larin (napastnik)
- Jayden Nelson (napastnik)
Maroko - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Maroko:
- Yassine Bounou (bramkarz)
- Achraf Hakimi (obrońca)
- Issa Diop (obrońca)
- Redouane Halhal (obrońca)
- Noussair Mazraoui (obrońca)
- Ayyoub Bouaddi (pomocnik)
- Neil El Aynaoui (pomocnik)
- Brahim Díaz (pomocnik)
- Azzedine Ounahi (pomocnik)
- Bilal El Khannouss (pomocnik)
- Ismael Saibari (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Munir El Kajoui (bramkarz)
- Ahmed Reda Tagnaouti (bramkarz)
- Anass Salah-Eddine (obrońca)
- Marwane Saadane (obrońca)
- Zakaria El Ouahdi (obrońca)
- Youssef Belammari (obrońca)
- Chadi Riad (obrońca)
- Amine Sbai (napastnik)
- Sofyan Amrabat (pomocnik)
- Samir El Mourabet (pomocnik)
- Chemsdine Talbi (napastnik)
- Gessime Yassine (napastnik)
- Ayoub El Kaabi (napastnik)
- Soufiane Rahimi (napastnik)
- Ayoube Amaimouni Echghouyab (napastnik)