Mecz Paragwaj - Francja (04.07.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Paragwaj i Francja grają właśnie na stadionie w Filadelfii o awans do kolejnej rundy Mundialu 2026. To starcie w 1/8 finału mistrzostw świata budzi duże zainteresowanie kibiców czekających na rozstrzygnięcia w fazie pucharowej. Aktualne statystyki meczu Paragwaj - Francja pokazują, jak wygląda posiadanie piłki i kto częściej uderza na bramkę rywala. Poniżej możecie sprawdzić statystyki tego spotkania oraz listę strzelców.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Paraguay-France (Mecz Mundial 2026)