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Wynik meczu Paragwaj - Francja
- Paragwaj [0:0] Francja
Paragwaj - Francja - STATYSTYKI
|Statystyka
|Paragwaj
|Francja
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|0
|1
|Kartki żółte
|-
B. Barcola (19')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|0
|0
|Strzały niecelne
|2
|2
|Wszystkie strzały
|2
|5
|Strzały zablokowane
|1
|3
|Strzały z pola karnego
|0
|1
|Strzały spoza pola karnego
|2
|4
|Faule
|4
|6
|Rzuty rożne
|0
|7
|Spalone
|0
|0
|Posiadanie piłki
|20%
|80%
|Interwencje bramkarza
|0
|0
|Wszystkie podania
|75
|288
|Celne podania
|43
|266
|Skuteczność podań
|57%
|92%
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Paragwaj - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Paragwaj:
- Orlando Gill (bramkarz)
- Juan Cáceres (obrońca)
- Gustavo Velázquez (obrońca)
- Gustavo Gómez (obrońca)
- Omar Alderete (obrońca)
- Junior Alonso (obrońca)
- Diego Gómez (pomocnik)
- Andrés Cubas (pomocnik)
- Matías Galarza (pomocnik)
- Miguel Almirón (pomocnik)
- Julio Enciso (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Gastón Olveira (bramkarz)
- Roberto Fernández (bramkarz)
- Fabián Balbuena (obrońca)
- José Canale (obrońca)
- Alexandro Maidana (obrońca)
- Mauricio (pomocnik)
- Damián Bobadilla (pomocnik)
- Braian Ojeda (pomocnik)
- Gustavo Caballero (napastnik)
- Alejandro Romero (pomocnik)
- Ramón Sosa (napastnik)
- Antonio Sanabria (napastnik)
- Alex Arce (napastnik)
- Gabriel Ávalos (napastnik)
- Isidro Pitta (napastnik)
Francja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Francja:
- Mike Maignan (bramkarz)
- Jules Koundé (obrońca)
- Dayot Upamecano (obrońca)
- William Saliba (obrońca)
- Lucas Digne (obrońca)
- Manu Koné (pomocnik)
- Adrien Rabiot (pomocnik)
- Ousmane Dembélé (pomocnik)
- Michael Olise (pomocnik)
- Bradley Barcola (pomocnik)
- Kylian Mbappé (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Robin Risser (bramkarz)
- Brice Samba (bramkarz)
- Malo Gusto (obrońca)
- Ibrahima Konaté (obrońca)
- Theo Hernández (obrońca)
- Lucas Hernández (obrońca)
- Maxence Lacroix (obrońca)
- Aurélien Tchouaméni (pomocnik)
- N'Golo Kanté (pomocnik)
- Warren Zaïre-Emery (pomocnik)
- Rayan Cherki (pomocnik)
- Maghnes Akliouche (pomocnik)
- Marcus Thuram (napastnik)
- Désiré Doué (napastnik)
- Jean-Philippe Mateta (napastnik)