Mecz Paragwaj - Francja (04.07.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-07-04 23:52

Paragwaj i Francja grają właśnie na stadionie w Filadelfii o awans do kolejnej rundy Mundialu 2026. To starcie w 1/8 finału mistrzostw świata budzi duże zainteresowanie kibiców czekających na rozstrzygnięcia w fazie pucharowej. Aktualne statystyki meczu Paragwaj - Francja pokazują, jak wygląda posiadanie piłki i kto częściej uderza na bramkę rywala. Poniżej możecie sprawdzić statystyki tego spotkania oraz listę strzelców.

Złoty Puchar Świata obok flag Paragwaju i Francji na stadionie. O meczu Mundialu 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Paraguay-France (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Paragwaj - Francja

  • Paragwaj [0:0] Francja

Paragwaj - Francja - STATYSTYKI

StatystykaParagwajFrancja
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek01
Kartki żółte-

B. Barcola (19')

Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne00
Strzały niecelne22
Wszystkie strzały25
Strzały zablokowane13
Strzały z pola karnego01
Strzały spoza pola karnego24
Faule46
Rzuty rożne07
Spalone00
Posiadanie piłki20%80%
Interwencje bramkarza00
Wszystkie podania75288
Celne podania43266
Skuteczność podań57%92%
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Paragwaj - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Paragwaj:

  • Orlando Gill (bramkarz)
  • Juan Cáceres (obrońca)
  • Gustavo Velázquez (obrońca)
  • Gustavo Gómez (obrońca)
  • Omar Alderete (obrońca)
  • Junior Alonso (obrońca)
  • Diego Gómez (pomocnik)
  • Andrés Cubas (pomocnik)
  • Matías Galarza (pomocnik)
  • Miguel Almirón (pomocnik)
  • Julio Enciso (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Gastón Olveira (bramkarz)
  • Roberto Fernández (bramkarz)
  • Fabián Balbuena (obrońca)
  • José Canale (obrońca)
  • Alexandro Maidana (obrońca)
  • Mauricio (pomocnik)
  • Damián Bobadilla (pomocnik)
  • Braian Ojeda (pomocnik)
  • Gustavo Caballero (napastnik)
  • Alejandro Romero (pomocnik)
  • Ramón Sosa (napastnik)
  • Antonio Sanabria (napastnik)
  • Alex Arce (napastnik)
  • Gabriel Ávalos (napastnik)
  • Isidro Pitta (napastnik)

Francja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Francja:

  • Mike Maignan (bramkarz)
  • Jules Koundé (obrońca)
  • Dayot Upamecano (obrońca)
  • William Saliba (obrońca)
  • Lucas Digne (obrońca)
  • Manu Koné (pomocnik)
  • Adrien Rabiot (pomocnik)
  • Ousmane Dembélé (pomocnik)
  • Michael Olise (pomocnik)
  • Bradley Barcola (pomocnik)
  • Kylian Mbappé (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Robin Risser (bramkarz)
  • Brice Samba (bramkarz)
  • Malo Gusto (obrońca)
  • Ibrahima Konaté (obrońca)
  • Theo Hernández (obrońca)
  • Lucas Hernández (obrońca)
  • Maxence Lacroix (obrońca)
  • Aurélien Tchouaméni (pomocnik)
  • N'Golo Kanté (pomocnik)
  • Warren Zaïre-Emery (pomocnik)
  • Rayan Cherki (pomocnik)
  • Maghnes Akliouche (pomocnik)
  • Marcus Thuram (napastnik)
  • Désiré Doué (napastnik)
  • Jean-Philippe Mateta (napastnik)
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