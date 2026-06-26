MŚ 2026. Gigantyczne kontrowersje na mundialu! Niemcy pokonani przez Ekwador

Ekwador wygrał z Niemcami 2:1 (1:1) w meczu MŚ 2026.

Niemcy objęli prowadzenie już w 2. minucie po kontrowersyjnej decyzji sędziów.

Zwycięstwo dało Ekwadorczykom awans do kolejnej fazy MŚ.

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Dla reprezentacji Niemiec wynik tego meczu nie miał istotnego znaczenia, gdyż wygrywając wcześniej 7:1 z Curacao i 2:1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej, zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie. Mimo to trener Julian Nagelsmann wystawił mocny skład, dokonując tylko dwóch, wymuszonych urazami, zmian w formacji defensywnej. Ekwador w swoich doczasowych występach nie zdobył nawet bramki, a jeden punkt zawdzięczał bezbramkowemu remisowi z Curacao. Ponadto przegrał 0:1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

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Nie minęły dwie minuty i Niemcy objęli prowadzenie. Florian Wirtz podał w polu karnym do Leroya Sane, a ten precyzyjnym strzałem pokonał Hernana Galindeza. Ekwadorczycy domagali się interwencji VAR, ponieważ wcześniej w akcji bramkowej Aleksandar Pavlovic - ich zdaniem - popełnił faul, zagrywając piłkę na wysokości głowy rywala, trafiając go, ale decyzja amerykańskiej sędzi Tori Penso została utrzymana.

𝐆𝐎𝐋 𝐍𝐈𝐄𝐌𝐂𝐎́𝐖... ale mamy 𝐖𝐈𝐄𝐋𝐊𝐀̨ 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐖𝐄𝐑𝐒𝐉𝐄̨❗ Czy Aleksandar Pavlovic faulował Pedro Vite'a? 🔴📲 Transmisja online meczu Ekwador vs Niemcy ▶️ https://t.co/FQ1sbwGpp2 pic.twitter.com/Ss7IcNzAAG— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 25, 2026

Podrażniony Ekwador szybko doprowadził do remisu. Nilson Angulo popisał się znakomitym strzałem z około 20 metrów i Manuel Neuer nie zdołał sięgnąć piłki. Gol ten wprowadził w euforię kilkadziesiąt tysięcy kibiców Ekwadoru, którzy byli w zdecydowanej większości na trybunach stadionu w East Rutherford, na którym 19 lipca odbędzie się finał MŚ.

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Na gola 𝐍𝐢𝐥𝐬𝐨𝐧𝐚 𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐨 aż chce się popatrzeć z każdej perspektywy... 🔴📲 Transmisja online meczu Ekwador vs Niemcy ▶️ https://t.co/FQ1sbwGpp2 pic.twitter.com/xQ0Zl7NluB— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 25, 2026

Potem mecz miał interesujący przebieg, choć długo żadnej z drużyn nie udało się wypracować dobrej okazji bramkowej. Więcej energii i zaangażowania wykazywali Ekwadorczycy, którym tylko trzy punkty przedłużały szanse na awans do 1/16 finału. Zaraz na początku drugiej połowy sędzia podyktowała dla Niemców rzut karny, ale po analizie całej akcji na monitorze wycofała się z tej decyzji, bowiem wcześniej doszło do faulu Sane na Pedro Vite.

Im bliżej końca, tym Ekwadorczycy atakowali z coraz większą pasją. Kilka ich strzałów z pola karnego zostało zablokowanych, ale w końcu objęli prowadzenie. W 77. minucie wykonywali rzut rożny. Kevin Rodriguez wygrał pojedynek główkowy, a Gonzalo Plata uprzedził spóźnionego Neuera i skierował piłkę do siatki. Niemcy nie zdołali już odrobić tej straty, ale mimo to utrzymali pierwsze miejsce w grupie. Ekwador z dorobkiem czterech punktów zajął trzecią lokatę i wywalczył awans do 1/16 finału!