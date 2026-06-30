Niemcy - Paragwaj (29.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-30 1:31

Mecz Niemcy – Paragwaj na Mundialu 2026 to spotkanie 1/16 finału rozegrane na Gillette Stadium w Bostonie. Rywalizacja o awans do kolejnego etapu mistrzostw świata 29 czerwca decyduje o dalszych losach obu reprezentacji. Jaki padł wynik i kto wpisał się na listę strzelców w tym pojedynku? Statystyki meczu Niemcy – Paragwaj pokazują przebieg tego spotkania.

Puchar Świata FIFA na tle powiewających flag Niemiec i Paragwaju symbolizuje emocje związane z meczem Mundialu 2026. Szczegółowe statystyki tego spotkania znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Germany-Paraguay (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Niemcy - Paragwaj

  • Niemcy [1:1] Paragwaj

Niemcy - Paragwaj - STATYSTYKI

StatystykaNiemcyParagwaj
Bramki11
Kto strzelił

K. Havertz (54')

K. Havertz (120+1')

J. Kimmich (120+2')

J. Musiala (120+3')

N. Woltemade (120+4')

N. Amiri (120+5')

J. Tah (120+6')

J. Enciso (42')

Mauricio (120+1')

G. Gomez (120+2')

M. Galarza (120+3')

A. Sanabria (120+4')

Fabian Balbuena (120+5')

J. Canale (120+6')

Liczba kartek33
Kartki żółte

J. Nagelsmann (105+1')

K. Havertz (106')

J. Musiala (115')

A. Cubas (65')

G. Alfaro (105')

M. Galarza (117')

Kartki czerwone--
Zmiany

F. Nmecha (46')

D. Undav (63')

A. Pavlovic (79')

L. Sane (88')

F. Wirtz (110')

A. Rudiger (110')

G. Avalos (55')

J. Enciso (57')

M. Almiron (91')

J. Caceres (99')

D. Bobadilla (99')

J. Alonso (120+2')

Strzały celne63
Strzały niecelne72
Wszystkie strzały217
Strzały zablokowane82
Strzały z pola karnego116
Strzały spoza pola karnego101
Faule1812
Rzuty rożne166
Spalone41
Posiadanie piłki75%25%
Interwencje bramkarza26
Wszystkie podania799257
Celne podania719161
Skuteczność podań90%63%
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Niemcy - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Niemcy:

  • Manuel Neuer (bramkarz)
  • Joshua Kimmich (obrońca)
  • Antonio Rüdiger (obrońca)
  • Jonathan Tah (obrońca)
  • Nathaniel Brown (obrońca)
  • Felix Nmecha (pomocnik)
  • Aleksandar Pavlović (pomocnik)
  • Leroy Sané (pomocnik)
  • Deniz Undav (pomocnik)
  • Florian Wirtz (pomocnik)
  • Kai Havertz (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Alexander Nübel (bramkarz)
  • Oliver Baumann (bramkarz)
  • David Raum (obrońca)
  • Waldemar Anton (obrońca)
  • Malick Thiaw (obrońca)
  • Pascal Groß (pomocnik)
  • Angelo Stiller (pomocnik)
  • Assan Ouédraogo (pomocnik)
  • Jamal Musiala (pomocnik)
  • Jamie Leweling (napastnik)
  • Leon Goretzka (pomocnik)
  • Nadiem Amiri (pomocnik)
  • Nick Woltemade (napastnik)
  • Maximilian Beier (napastnik)

Paragwaj - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Paragwaj:

  • Orlando Gill (bramkarz)
  • Juan Cáceres (obrońca)
  • Gustavo Gómez (obrońca)
  • José Canale (obrońca)
  • Junior Alonso (obrońca)
  • Andrés Cubas (pomocnik)
  • Miguel Almirón (pomocnik)
  • Damián Bobadilla (pomocnik)
  • Matías Galarza (pomocnik)
  • Julio Enciso (pomocnik)
  • Gabriel Ávalos (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Gastón Olveira (bramkarz)
  • Roberto Fernández (bramkarz)
  • Gustavo Velázquez (obrońca)
  • Omar Alderete (obrońca)
  • Fabián Balbuena (obrońca)
  • Alexandro Maidana (obrońca)
  • Mauricio (pomocnik)
  • Braian Ojeda (pomocnik)
  • Gustavo Caballero (napastnik)
  • Alejandro Romero (pomocnik)
  • Ramón Sosa (napastnik)
  • Antonio Sanabria (napastnik)
  • Alex Arce (napastnik)
  • Isidro Pitta (napastnik)
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