Spis treści
Wynik meczu Niemcy - Paragwaj
- Niemcy [1:1] Paragwaj
Niemcy - Paragwaj - STATYSTYKI
|Statystyka
|Niemcy
|Paragwaj
|Bramki
|1
|1
|Kto strzelił
K. Havertz (54')
K. Havertz (120+1')
J. Kimmich (120+2')
J. Musiala (120+3')
N. Woltemade (120+4')
N. Amiri (120+5')
J. Tah (120+6')
J. Enciso (42')
Mauricio (120+1')
G. Gomez (120+2')
M. Galarza (120+3')
A. Sanabria (120+4')
Fabian Balbuena (120+5')
J. Canale (120+6')
|Liczba kartek
|3
|3
|Kartki żółte
J. Nagelsmann (105+1')
K. Havertz (106')
J. Musiala (115')
A. Cubas (65')
G. Alfaro (105')
M. Galarza (117')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
F. Nmecha (46')
D. Undav (63')
A. Pavlovic (79')
L. Sane (88')
F. Wirtz (110')
A. Rudiger (110')
G. Avalos (55')
J. Enciso (57')
M. Almiron (91')
J. Caceres (99')
D. Bobadilla (99')
J. Alonso (120+2')
|Strzały celne
|6
|3
|Strzały niecelne
|7
|2
|Wszystkie strzały
|21
|7
|Strzały zablokowane
|8
|2
|Strzały z pola karnego
|11
|6
|Strzały spoza pola karnego
|10
|1
|Faule
|18
|12
|Rzuty rożne
|16
|6
|Spalone
|4
|1
|Posiadanie piłki
|75%
|25%
|Interwencje bramkarza
|2
|6
|Wszystkie podania
|799
|257
|Celne podania
|719
|161
|Skuteczność podań
|90%
|63%
Niemcy - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Niemcy:
- Manuel Neuer (bramkarz)
- Joshua Kimmich (obrońca)
- Antonio Rüdiger (obrońca)
- Jonathan Tah (obrońca)
- Nathaniel Brown (obrońca)
- Felix Nmecha (pomocnik)
- Aleksandar Pavlović (pomocnik)
- Leroy Sané (pomocnik)
- Deniz Undav (pomocnik)
- Florian Wirtz (pomocnik)
- Kai Havertz (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Alexander Nübel (bramkarz)
- Oliver Baumann (bramkarz)
- David Raum (obrońca)
- Waldemar Anton (obrońca)
- Malick Thiaw (obrońca)
- Pascal Groß (pomocnik)
- Angelo Stiller (pomocnik)
- Assan Ouédraogo (pomocnik)
- Jamal Musiala (pomocnik)
- Jamie Leweling (napastnik)
- Leon Goretzka (pomocnik)
- Nadiem Amiri (pomocnik)
- Nick Woltemade (napastnik)
- Maximilian Beier (napastnik)
Paragwaj - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Paragwaj:
- Orlando Gill (bramkarz)
- Juan Cáceres (obrońca)
- Gustavo Gómez (obrońca)
- José Canale (obrońca)
- Junior Alonso (obrońca)
- Andrés Cubas (pomocnik)
- Miguel Almirón (pomocnik)
- Damián Bobadilla (pomocnik)
- Matías Galarza (pomocnik)
- Julio Enciso (pomocnik)
- Gabriel Ávalos (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Gastón Olveira (bramkarz)
- Roberto Fernández (bramkarz)
- Gustavo Velázquez (obrońca)
- Omar Alderete (obrońca)
- Fabián Balbuena (obrońca)
- Alexandro Maidana (obrońca)
- Mauricio (pomocnik)
- Braian Ojeda (pomocnik)
- Gustavo Caballero (napastnik)
- Alejandro Romero (pomocnik)
- Ramón Sosa (napastnik)
- Antonio Sanabria (napastnik)
- Alex Arce (napastnik)
- Isidro Pitta (napastnik)