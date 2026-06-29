Brazylia - Japonia (29.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-06-29 21:05

Mecz Brazylii z Japonią na Mundialu 2026 to spotkanie 1/16 finału rozegrane 29 czerwca na NRG Stadium w Houston. Reprezentacje zmierzyły się w bezpośrednim pojedynku o awans do dalszej fazy mistrzostw świata. Jaki wynik padł na boisku i kto częściej dochodził do sytuacji strzeleckich? Statystyki meczu Brazylia - Japonia oraz składy obu drużyn znajdziecie poniżej.

Złote trofeum Pucharu Świata FIFA na tle flag Brazylii i Japonii oraz rozmytego stadionu piłkarskiego, symbolizujące rywalizację obu drużyn na Mundialu 2026. Pełne statystyki meczu Brazylia-Japonia znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Brazil-Japan (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Brazylia - Japonia

  • Brazylia [2:1] Japonia

Brazylia - Japonia - STATYSTYKI

StatystykaBrazyliaJaponia
Bramki21
Kto strzelił

Casemiro (56')

G. Martinelli (90+5')

K. Sano (29')

Liczba kartek23
Kartki żółte

Casemiro (14')

Danilo (48')

K. Sano (12')

D. Kamada (45')

J. Suzuki (84')

Kartki czerwone--
Zmiany

Lucas Paqueta (46')

M. Cunha (66')

Casemiro (90+2')

Bruno Guimaraes (90+8')

R. Doan (66')

K. Nakamura (66')

D. Kamada (78')

J. Ito (78')

D. Maeda (90+7')

Strzały celne72
Strzały niecelne61
Wszystkie strzały195
Strzały zablokowane62
Strzały z pola karnego122
Strzały spoza pola karnego73
Faule412
Rzuty rożne62
Spalone10
Posiadanie piłki69%31%
Interwencje bramkarza14
Wszystkie podania676308
Celne podania624258
Skuteczność podań92%84%
Rozmowa z Janem Urbanem

Brazylia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Brazylia:

  • Alisson (bramkarz)
  • Danilo (obrońca)
  • Marquinhos (obrońca)
  • Gabriel Magalhães (obrońca)
  • Douglas Santos (obrońca)
  • Bruno Guimarães (pomocnik)
  • Casemiro (pomocnik)
  • Lucas Paquetá (pomocnik)
  • Rayan (napastnik)
  • Matheus Cunha (napastnik)
  • Vinícius Júnior (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Ederson (bramkarz)
  • Weverton (bramkarz)
  • Alex Sandro (obrońca)
  • Bremer (obrońca)
  • Léo Pereira (obrońca)
  • Roger Ibañez (obrońca)
  • Éderson (pomocnik)
  • Fabinho (pomocnik)
  • Luiz Henrique (napastnik)
  • Danilo Santos (pomocnik)
  • Endrick (napastnik)
  • Gabriel Martinelli (napastnik)
  • Igor Thiago (napastnik)
  • Neymar (napastnik)

Japonia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Japonia:

  • Zion Suzuki (bramkarz)
  • Takehiro Tomiyasu (obrońca)
  • Shogo Taniguchi (obrońca)
  • Hiroki Itō (obrońca)
  • Ritsu Doan (pomocnik)
  • Kaishu Sano (pomocnik)
  • Daichi Kamada (pomocnik)
  • Keito Nakamura (pomocnik)
  • Junya Ito (napastnik)
  • Daizen Maeda (napastnik)
  • Ayase Ueda (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Keisuke Osako (bramkarz)
  • Tomoki Hayakawa (bramkarz)
  • Yukinari Sugawara (obrońca)
  • Ko Itakura (obrońca)
  • Yuto Nagatomo (obrońca)
  • Tsuyoshi Watanabe (obrońca)
  • Ayumu Seko (obrońca)
  • Junnosuke Suzuki (obrońca)
  • Ao Tanaka (pomocnik)
  • Yuito Suzuki (pomocnik)
  • Takefusa Kubo (napastnik)
  • Shuto Machino (napastnik)
  • Koki Ogawa (napastnik)
  • Kento Shiogai (napastnik)
  • Keisuke Goto (napastnik)
Powrót kadry ze Szwecji
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