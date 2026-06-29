Brazylia - Japonia (29.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Mecz Brazylii z Japonią na Mundialu 2026 to spotkanie 1/16 finału rozegrane 29 czerwca na NRG Stadium w Houston. Reprezentacje zmierzyły się w bezpośrednim pojedynku o awans do dalszej fazy mistrzostw świata. Jaki wynik padł na boisku i kto częściej dochodził do sytuacji strzeleckich? Statystyki meczu Brazylia - Japonia oraz składy obu drużyn znajdziecie poniżej.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Brazil-Japan (Mecz Mundial 2026)