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Wynik meczu Brazylia - Japonia
- Brazylia [2:1] Japonia
Brazylia - Japonia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Brazylia
|Japonia
|Bramki
|2
|1
|Kto strzelił
Casemiro (56')
G. Martinelli (90+5')
K. Sano (29')
|Liczba kartek
|2
|3
|Kartki żółte
Casemiro (14')
Danilo (48')
K. Sano (12')
D. Kamada (45')
J. Suzuki (84')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
Lucas Paqueta (46')
M. Cunha (66')
Casemiro (90+2')
Bruno Guimaraes (90+8')
R. Doan (66')
K. Nakamura (66')
D. Kamada (78')
J. Ito (78')
D. Maeda (90+7')
|Strzały celne
|7
|2
|Strzały niecelne
|6
|1
|Wszystkie strzały
|19
|5
|Strzały zablokowane
|6
|2
|Strzały z pola karnego
|12
|2
|Strzały spoza pola karnego
|7
|3
|Faule
|4
|12
|Rzuty rożne
|6
|2
|Spalone
|1
|0
|Posiadanie piłki
|69%
|31%
|Interwencje bramkarza
|1
|4
|Wszystkie podania
|676
|308
|Celne podania
|624
|258
|Skuteczność podań
|92%
|84%
Brazylia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Brazylia:
- Alisson (bramkarz)
- Danilo (obrońca)
- Marquinhos (obrońca)
- Gabriel Magalhães (obrońca)
- Douglas Santos (obrońca)
- Bruno Guimarães (pomocnik)
- Casemiro (pomocnik)
- Lucas Paquetá (pomocnik)
- Rayan (napastnik)
- Matheus Cunha (napastnik)
- Vinícius Júnior (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Ederson (bramkarz)
- Weverton (bramkarz)
- Alex Sandro (obrońca)
- Bremer (obrońca)
- Léo Pereira (obrońca)
- Roger Ibañez (obrońca)
- Éderson (pomocnik)
- Fabinho (pomocnik)
- Luiz Henrique (napastnik)
- Danilo Santos (pomocnik)
- Endrick (napastnik)
- Gabriel Martinelli (napastnik)
- Igor Thiago (napastnik)
- Neymar (napastnik)
Japonia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Japonia:
- Zion Suzuki (bramkarz)
- Takehiro Tomiyasu (obrońca)
- Shogo Taniguchi (obrońca)
- Hiroki Itō (obrońca)
- Ritsu Doan (pomocnik)
- Kaishu Sano (pomocnik)
- Daichi Kamada (pomocnik)
- Keito Nakamura (pomocnik)
- Junya Ito (napastnik)
- Daizen Maeda (napastnik)
- Ayase Ueda (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Keisuke Osako (bramkarz)
- Tomoki Hayakawa (bramkarz)
- Yukinari Sugawara (obrońca)
- Ko Itakura (obrońca)
- Yuto Nagatomo (obrońca)
- Tsuyoshi Watanabe (obrońca)
- Ayumu Seko (obrońca)
- Junnosuke Suzuki (obrońca)
- Ao Tanaka (pomocnik)
- Yuito Suzuki (pomocnik)
- Takefusa Kubo (napastnik)
- Shuto Machino (napastnik)
- Koki Ogawa (napastnik)
- Kento Shiogai (napastnik)
- Keisuke Goto (napastnik)