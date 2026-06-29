Niewyobrażalna tragedia gwiazdy reprezentacji Holandii. Rozdzierająca serce wiadomość

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-06-29 7:30

Cody Gakpo, gwiazdor reprezentacji Holandii, przeżywa niewyobrażalną tragedię. Piłkarz i jego partnerka, modelka Noa van der Bij, poinformowali o stracie swojego nienarodzonego syna. Kobieta opublikowała w mediach społecznościowych łamiący serce wpis. Mimo dramatu, napastnik podjął niezwykle trudną decyzję dotyczącą swojego udziału w mistrzostwach świata.

Cody Gakpo, piłkarz reprezentacji Holandii, w pomarańczowej kurtce sportowej z logo KNVB i Nike, wyraźnie zasmucony, ale gotowy do gry mimo osobistej tragedii. Więcej informacji o tej poruszającej historii znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Pwfoto-pieter Vd Woude/ Shutterstock
  • Gwiazdor reprezentacji Holandii, Cody Gakpo, przeżywa niewyobrażalną tragedię, ogłaszając stratę nienarodzonego syna.
  • Partnerka piłkarza, Noa van der Bij, opublikowała wzruszający wpis, dzieląc się druzgocącą wiadomością o odejściu ich drugiego dziecka.
  • Mimo osobistego dramatu, Gakpo podjął heroiczną decyzję o pozostaniu z drużyną na Mistrzostwach Świata. Zobacz, jak poradzi sobie w kluczowym meczu!

"Ze złamanymi sercami". Poruszający wpis partnerki Gakpo

Świat futbolu obiegła druzgocąca wiadomość z obozu reprezentacji Holandii. Cody Gakpo i jego partnerka Noa van der Bij stracili dziecko. Para spodziewała się drugiego potomka, który miał przyjść na świat w październiku. Niestety, w sobotę modelka za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała tragiczne wieści. Chłopiec, który miał otrzymać imiona Elijah Raphael, zmarł w trakcie ciąży.

- Ze złamanymi sercami dzielimy się druzgocącą wiadomością, że nasz syn zmarł w trakcie ciąży. Dziękujemy za miłość i wsparcie — przekazała Noa van der Bij w poruszającym wpisie na Instagramie.

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Jak informują media, w tym Sky Sports, para w maju z radością ogłaszała, że ich rodzina się powiększy. W 2024 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, Samuel Seth.

Mimo dramatu zagra z Marokiem

Mimo niewyobrażalnego bólu i osobistej tragedii, Cody Gakpo podjął niezwykle trudną decyzję o pozostaniu z reprezentacją Holandii na mistrzostwach świata. Napastnik nie opuścił zgrupowania i przygotowuje się do kluczowego spotkania.

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W nocy z poniedziałku na wtorek reprezentacja Holandii zmierzy się z Marokiem w meczu 1/16 finału. Dla Gakpo i jego kolegów z drużyny będzie to z pewnością spotkanie naznaczone ogromnymi emocjami, a sam piłkarz będzie musiał wykazać się niezwykłą siłą charakteru, by wyjść na boisko po tak bolesnym ciosie od losu.

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